Отзывы на статью "Меж двух столиц — продолжение следует?"

Отзывы на статью «Меж двух столиц — продолжение следует?»

Статья «Меж двух столиц — продолжение следует» находится здесь.

Фото от наших читателей

Так ремонтируют дороги в Кировской области, в городе Слободском на улице Свердлова.

Фото прислал: Андрей Шутов

Федеральная трасса «Лена» — единственная дорога в столицу республики Саха, г. Якутск

Фото прислал: Рязанов Антон Викторович

Трасса М8, Архангельск — Москва

Фото прислал: Влад Папура

Трасса Рига-Москва Осень 2006 г. Участок дороги Тверской области. Многие фуры едут в объезд через Смоленск.

Фото прислал: ООО «Экспресслайн» г. Псков

Уборка улицы.

Фото прислал: Александр Веркин

Бывшая федеральная трасса Пенза-Саранск, идущая через Грабово, Лунино, Кочкурово.

Фото прислал: Павел Ладиков, Саранск.

Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект (единственный проспект в городе) находится в таком состоянии с 2003г. Фуры и лесовозы по нему как-то умудряются проезжать, а остальному транспорту — как повезет. Эту «Волгу» вытаскивал «УАЗ-3153» в течение получаса.

Фото прислал: Александр

Кировской обл., участок протяженностью около 150 км по федеральной трассе «Вятка» (Сыктывкар-Киров)

Фото прислал: Владимир Баков, г. Ухта, Республика Коми

Как только в Казани случается дождь приличной силы — дороги превращаются в реки.

Фото прислал: Илья Шалман

«Федеральная трасса» Чита- Хабаровск. Гнали авто из владивостока!

Фото прислал: Андрей Верхозин

Летом ездил отдыхать на юг на своем автомобиле. Никогда не думал что дорога помеченная на карте как дорога с усовершенствованным покрытием может быть в таком состоянии. «Движение» по такой «дороге» возможно только по обочине. Средняя скорость на этом участке у меня составила 10км/ч.

На фото: участок дороги по маршруту Шацк-Моршанск (Рязанская-Тамбовская область).

Фото прислал: belskii

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