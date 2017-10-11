Статья «Меж двух столиц — продолжение следует» находится здесь.
Фото от наших читателей
Так ремонтируют дороги в Кировской области, в городе Слободском на улице Свердлова.
Фото прислал: Андрей Шутов
Федеральная трасса «Лена» — единственная дорога в столицу республики Саха, г. Якутск
Фото прислал: Рязанов Антон Викторович
Трасса М8, Архангельск — Москва
Фото прислал: Влад Папура
Трасса Рига-Москва Осень 2006 г. Участок дороги Тверской области. Многие фуры едут в объезд через Смоленск.
Фото прислал: ООО «Экспресслайн» г. Псков
Уборка улицы.
Фото прислал: Александр Веркин
Бывшая федеральная трасса Пенза-Саранск, идущая через Грабово, Лунино, Кочкурово.
Фото прислал: Павел Ладиков, Саранск.
Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект (единственный проспект в городе) находится в таком состоянии с 2003г. Фуры и лесовозы по нему как-то умудряются проезжать, а остальному транспорту — как повезет. Эту «Волгу» вытаскивал «УАЗ-3153» в течение получаса.
Фото прислал: Александр
Кировской обл., участок протяженностью около 150 км по федеральной трассе «Вятка» (Сыктывкар-Киров)
Фото прислал: Владимир Баков, г. Ухта, Республика Коми
Как только в Казани случается дождь приличной силы — дороги превращаются в реки.
Фото прислал: Илья Шалман
«Федеральная трасса» Чита- Хабаровск. Гнали авто из владивостока!
Фото прислал: Андрей Верхозин
Летом ездил отдыхать на юг на своем автомобиле. Никогда не думал что дорога помеченная на карте как дорога с усовершенствованным покрытием может быть в таком состоянии. «Движение» по такой «дороге» возможно только по обочине. Средняя скорость на этом участке у меня составила 10км/ч.
На фото: участок дороги по маршруту Шацк-Моршанск (Рязанская-Тамбовская область).
Фото прислал: belskii
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