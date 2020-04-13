Блог Петра Меньших: VW Tiguan или Toyota RAV4?

Что отвечать инспектору ГИБДД при пропускном режиме Правила поездок на личном автомобиле и общественном транспорте меняются с 15 апреля. Как теперь отвечать на вопросы инспекторов ГИБДД? Эти Нивы не для нас: уникальные версии для Запада Эта машина в конце 1970-х, а особенно в 1980-е, стала одним из самых успешных советских автомобилей на зарубежных рынках. Ее продавали по всему миру от Западной Европы до Канады и даже в Австралии. Ну и где теперь чинить машину, если все СТО закрыты? «За рулем» выяснил, где и как сейчас чинятся россияне и что грозит тем автолюбителям, кто на свой страх и риск поехал в сервис к частникам.