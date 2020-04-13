Блог Петра Меньших: VW Tiguan или Toyota RAV4? — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: VW Tiguan или Toyota RAV4?

Оба автомобиля мне нравятся. RAV4 после обновления стал более драйверским, точно знаю. Но хватит ли ему запала побить шустрого «немца»?

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Судя по заявлениям Toyota, новый РАВ4 должен прибавить и на бездорожье. Может, он и прибавил, но это смотря где и с чем сравнивать. Тигуан, думаю, будет хорошей печкой, от нее и оттолкнемся.

Читать тест и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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