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Сегодня, в
14:31
ГИБДД ограничила сдачу экзаменов на права
Автошколы закрыты, экзамены сначала хотели отменить.
Сегодня, в
14:27
Придуман невероятный способ увеличить пробег электромобилей
Компания Blink Charging разработала портативное зарядное устройство на бензине.
Сегодня, в
13:07
Новый Hyundai Tucson: разбор дизайна
Производство нового поколения кроссовера намечено на август 2020 года.
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Перcона
Сегодня, в
13:00
Что отвечать инспектору ГИБДД при пропускном режиме
Правила поездок на личном автомобиле и общественном транспорте меняются с 15 апреля. Как теперь отвечать на вопросы инспекторов ГИБДД?
Сегодня, в
12:00
Эти Нивы не для нас: уникальные версии для Запада
Эта машина в конце 1970-х, а особенно в 1980-е, стала одним из самых успешных советских автомобилей на зарубежных рынках. Ее продавали по всему миру от Западной Европы до Канады и даже в Австралии.
Сегодня, в
11:30
Ну и где теперь чинить машину, если все СТО закрыты?
«За рулем» выяснил, где и как сейчас чинятся россияне и что грозит тем автолюбителям, кто на свой страх и риск поехал в сервис к частникам.
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Сегодня, в
13:25
Блог Петра Меньших: VW Tiguan или Toyota RAV4?
Оба автомобиля мне нравятся. RAV4 после обновления стал более драйверским, точно знаю. Но хватит ли ему запала побить шустрого «немца»?
10
апреля
Взять нельзя отказаться: брать ли машину после ДТП
По статистике сервиса проверки истории авто avtocod.ru, каждый вторая машина, чья история пробивалась через агрегатор в 2019 году, побывала в аварии. Чаще всего среди битых фигурировали автомобили марки Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Nissan и LADA.
9
апреля
20 главных вопросов о Volvo — очень подробный тест
Volvo V60 Cross Country — универсал повышенной проходимости. В Европе такие автомобили популярны, а у нас считаются нишевыми: многие забывают о них при выборе. А напрасно — посмотреть есть на что!
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