20 вещей, которые надо (!) купить для вашего авто осенью

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Предусмотрели все риски, которые несет похолодание.

Постепенно наступают холода, и «За рулем» предлагает чек-лист подготовки автомобиля к ним. Это не просто советы – в статье мы расставили ссылки на необходимые товары и услуги, которые можно тут же заказать на Мегамаркете.

Кроме того – приятная новость! – для читателей «За рулем» действует промокод ТЫКВА. Он дает скидку на все заказы: 500 ₽ при заказе на сумму от 5 000 ₽, 1 000 ₽ – от 10 000 ₽, 1 500 ₽ – от 14 000 ₽, 2 000 ₽ – от 20 000 ₽ (размер скидки зависит от суммы заказа).

Сохраняем обзорность

В холодную и влажную погоду стекла автомобиля часто запотевают изнутри. Происходит это из-за разницы температур снаружи и внутри салона. В автомобилях с кондиционерами это не так страшно – устройство относительно быстро сушит воздух и запотевание устраняется.

Но кондиционеры есть не у всех, а у кого-то уже фреон в системе не держится (выбрать, где и как отремонтировать кондиционер можно здесь)… В этом случае помогут старые добрые салфетки для протирки с хорошей впитывающей способностью. Также следует обработать внутреннюю часть стекол специальным антизапотевателем, благодаря чему на них не сможет оседать конденсат.

Чтобы стекла меньше потели, а в салоне было не так влажно, рекомендуем поменять салонный фильтр. Пыль на старом фильтре впитывает влагу (тот же конденсат из воздуха), которая потом долго испаряется, пока пыль не просохнет.

Снаружи стекла стоит периодически обрабатывать антидождем. Его гидрофобный состав не позволяет каплям воды задерживаться на поверхности, и стекло будет оставаться не только сухим, но и чистым, так как капли грязной воды будут скатываться вниз, не оставляя следов. В результате включать стеклоочистители приходится гораздо реже, что экономит их ресурс. Кроме того, по обработанной антидождем поверхности щетки лучше скользят и не оставляют разводов, даже если они существенно изношены.

Электрика

В холодное время года аккумуляторная батарея (АКБ) не может нормально выдавать заряд и принимать его, пока не согреется. Грубо говоря, подзамерзший электролит (из-за чего внутреннее сопротивление аккумулятора возрастает) не такой расторопный, как теплый. Для новых АКБ это не проблема. Но старые аккумуляторы могут не справиться с пуском двигателя даже во время легких заморозков – стартер будет еле прокручиваться, либо – еще хуже – будет только пощелкивать его втягивающее реле.

Поэтому стоит проверить состояние АКБ в сервисе и, при необходимости, купить новый аккумулятор. И лучше сделать это заранее, а не искать «прикурить» или открытый магазин запчастей «в самое неподходящее время».

Советуем также иметь запасные лампы для фар и габаритных огней, если в вашем автомобили установлены обычные галогенки. Иметь в запасе ксенон или светодиодные матрицы несерьезно – заменить их самостоятельно не так-то просто. А вот поменять перегоревшую лампу H7 труда не составит. Сумеречной осенью очень важно, чтобы все световые приборы работали исправно.

Защита кузова

Осенью грязь опасна для кузова не меньше, чем зимние реагенты. В ее составе есть микроскопические частицы асфальта, шин, продукты сгорания топлива, асбестовая и металлическая пыль от истирающихся колодок… И все это замешено с водой, которая доставляет эти, по сути, реагенты к металлу сквозь микротрещины.

Поэтому машину нужно не только периодически мыть (даже несмотря на то, что она тут же испачкается), но и обрабатывать поверхность кузова специальными гидрофобными составами: воском или средствами, наподобие жидкой керамики или кварца. Это закроет микротрещины, а грязь впоследствии будет меньше оседать и легче смываться.

Также можно купить ручной опрыскиватель и водосгон, чтобы отмывать от грязи фары, стекла и номерные знаки (штраф за нечитаемый номерной знак составляет 500 рублей).

Когда придут заморозки, замки автомобиля начнут заедать, а уплотнители - примерзать к кузову. Чтобы их не сломать, достаточно провести несложную обработку. В замки пшикнуть специальным аэрозолем, а уплотнители натереть смазкой на основе силикона.

Также пора купить зимнюю омывающую жидкость или концентрат. Достаточно недорогой омывайки, состав которой рассчитан на морозы до -5°С или -10°С, а концентрат побольше разбавить водой.

И положите в машину скребок для льда. Держать под рукой зимнюю щетку пока рано, а вот скребок пригодится для удаления инея на стеклах однажды в ноябре.

Тепло

Если в вашем автомобиле нет подогревов сидений, или они есть только у передних кресел, это повод купить накидки или чехлы с подогревом. Они пригодятся уже сейчас, не говоря даже о предстоящей зиме.

В багажник пора бы бросить теплые перчатки и куртку (либо жилетку) на случай мелкого ремонта на дороге. Менять колесо или лампочку, замерзая при этом, – такое себе удовольствие.

Безопасность

Продолжая тему ремонта на дороге, упомянем и светоотражающий (сигнальный) жилет, без которого в густых осенних сумерках и в темноте вас будет сложно разглядеть.

Перед заморозками также важно проверить тормоза автомобиля, почистить их и смазать, а также, при необходимости, поменять колодки и диски. Необязательно делать это самостоятельно – здесь вы найдете сервисы, мастера которых занимаются этим профессионально, в отличие от нас с вами.

И, конечно же, пришло время проверить состояние ожидающих своего часа на балконе или в гараже зимних шин. Не растрескалась ли резина, достаточно ли глубок протектор, все ли шипы на месте, нет ли грыж (вздутий) и порезов…

Если какая-то из четырех шин уже не внушает доверия, то выкидывайте ее и покупайте пару новых (ни в коем случае не одну). По регламенту на одной оси должна стоять резина одинаковой марки и модели – на передней могут быть установлены одни, а на задней – другие. Желательно, чтобы и степень износа протектора колес, стоящих на одной оси, была одинаковой. Лучше, конечно, купить сразу четыре шины, но финансы не всегда позволяют это сделать.

Заключение

Автомобиль всегда должен быть на ходу, оставаясь удобным и безопасным, – для этого же вы его и купили. А наши советы помогут поддерживать его в отличном состоянии.

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