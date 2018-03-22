Рекордная прибыль — рекордные премии! Porsche одна из немногих компаний, которая по-настоящему радует не только своих акционеров, но и простых рабочих — по итогам года им начислили по 9656 евро премии.

Работать на Porsche не только престижно, но и выгодно, даже если ты просто крутишь гайки на конвейере. Дело в том, что фирма традиционно выплачивает по итогам года премии своим постоянным сотрудникам в случае, если год был успешным. 2017-й оказался не просто успешным, а рекордным: выручка германского производителя спорткаров составила 23,5 млрд евро (на 5% больше, чем в 2016-м), операционная прибыль выросла на 17,6%, до 4,1 млрд евро, клиентам отгружено 246 тысяч машин (+4% по сравнению с предыдущим годом).

Премии по итогам года получат 23 000 из 29 777 действующих сотрудников (те, кто работает давно и много). Размер вознаграждения составляет 9656 евро, из которых 8600 евро — это собственно сама премия, 700 евро — разовая надбавка к пенсионным отчислениям и 356 евро — бонус в честь 70-летнего юбилея фирмы и ее первой массовой модели, то есть Porsche 356.

Надо ли говорить, что на Porsche мечтают трудиться многие, а те, кто работает, держатся за свои места мертвой хваткой? Справедливости ради отметим, что и другие немецкие автопроизводители регулярно радуют своих работяг премиями, но суммы там гораздо скромнее.

По итогам 2016 года сотрудники Porsche получили по 9111 евро премии.

В прошлом году фирма Porsche приютила у себя на заводе в Лейпциге 25 пчелиных колоний и теперь помимо спорткаров продает фирменный мед!

Фото: DPA/ТАСС, Porsche