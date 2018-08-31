Volkswagen T-Cross: есть первые изображения салона

Немецкая марка опубликовала первые изображения интерьера своего самого маленького кроссовера.

Несмотря на то, что это лишь дизайнерские скетчи, многое становится понятным. Архитектура передней панели на Volkswagen T-Cross будет такой же, как на VW Polo. Здесь цифровая приборная панель объединена с экраном информационно-развлекательной системы.

Впрочем, есть и отличия: так, на кроссовере центральные воздуховоды объединены, не видно и блока климат-контроля. Не исключено, что у VW T-Cross появится третья сенсорная панель, расположенная на центральном туннеле, перед рычагом переключения передач. Такое решение немцы уже применяли, но на гораздо более дорогих моделях.

VW T-Cross, построенный на платформе MQB-A0 (длина кроссовера всего 4107 мм), будет позиционироваться компанией в качестве «идеального автомобиля для городских джунглей». Он длиннее VW Polo, но у машин одинаковая колесная база (2563 мм). Кроме того, у Volkswagen T-Cross будет самобытная внешность, которую раскроют осенью.

Версий у Volkswagen T-Cross предполагается пять (Trendline, Comfortline, Highline, Designline, R-Line). В зависимости от варианта исполнения VW T-Cross будет оснащаться колесами диаметром от 16 до 18 дюймов, виртуальной комбинацией приборов на базе широкоформатного экрана, мощной 300-ваттной аудиосистемой Beats. В базовое оснащение войдут адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

На российском рынке Volkswagen T-Cross, скорее всего, не появится. Для нас Volkswagen готовит большой кроссовер на базе китайской версии Skoda Karoq. В Поднебесной его продажи стартуют уже в августе этого года, а производство в России будет налажено примерно через два года.

В июне Volkswagen объявил российские цены и комплектации на третье поколение Touareg.

Фото, видео: Volkswagen