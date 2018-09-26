До конечной не доехали: пассажиров высадили, маршрутку арестовали

Приставы попросили пассажиров выйти из салона прямо посередине пути!

Челябинец Николай задолжал банку без малого 900 тысяч рублей, но отдавать не спешил, а от приставов прятался, сообщает УФССП России по Челябинской области. Ему принадлежит микроавтобус Peugeot Boxer, на котором он возил пассажиров, используя его как маршрутное такси.

Приставы выяснили, что эта маршрутка работает в городе Златоусте, и остановили ее вместе с Госавтоинспекцией прямо во время рейса. Пассажиров попросили выйти, а на машину наложили арест. Водитель призвал на помощь своих коллег-маршруточников, но все попытки договориться с присутствующим на аресте представителем банка-взыскателя оказались безуспешными. Приставы высадили пассажиров в середине пути.

Пока пассажиры покидали салон, а приставы оформляли документы, хозяин, чтобы спасти хоть часть своего имущества, сливал солярку из топливного бака.

На эвакуаторе машину отправили на спецстоянку в Челябинск, где ее теперь оценят и пустят с молотка.

У автомобилистки из Санкт-Петербурга, задолжавшей по штрафу за нанесение морального вреда гражданке, изъяли автомобиль. Тоже в счет погашения долга.

Сотрудникам ГИБДД дали право «пробивать» водителей не только на наличие неоплаченных штрафов, но и других неоплаченных долгов.

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