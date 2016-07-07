Оскорбления в соцсетях закончились арестом автомобиля

Жительница Санкт-Петербурга была возмущена тем, что у нее изъяли автомобиль. Да, она уклонялась от исполнения судебного решения, но считала, что причина пустяковая.

У жительницы Красносельского района, причинившей моральный вред женщине, изъят автомобиль, сообщила УФССП России по Санкт- Петербургу. Началась эта история в соцсетях: одна дама оскорбила другую, та подала в суд, который обязал удалить сведения, порочащие честь и достоинство взыскательницы, а также компенсировать моральный вред. С 46-летней гражданки пытались взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей в пользу пострадавшей женщины, около 16 тысяч рублей составили расходы на нотариальное оформление, а также она обязана была уплатить госпошлину. Должница все это проигнорировала, и тогда приставы применили к ней ряд ограничительных мер. Например, она столкнулась с тем, что не может продать свой автомобиль Chevrolet Cruze. Также у нее была заморожена часть средств в банке.

Разгневанная женщина примчалась на своем автомобиле в отдел ГИБДД и стала требовать разъяснений, на основании чего к ее имуществу применены ограничительные меры. Поскольку погашать задолженность уклонистка не желала, ее автомобиль арестовали и направили на спецстоянку. Чтобы помешать эвакуации транспортного средства, женщина вызвала на место скорую помощь и полицию, но это ей не помогло. Теперь у нее два выхода — либо погасить задолженность, либо ждать реализации автомобиля в счет погашения долга, напоминают в региональной ФССП.

Теперь сотрудники ГИБДД уполномочены «пробивать» водителей не только на наличие неоплаченных штрафов, но и других долгов, по которым работают судебные приставы.

Также в ФССП предложили ввести в отношении должников новые ограничительные меры: не допускать их до экзаменов на получение водительских прав и запретить им регистрировать транспортные средства.



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