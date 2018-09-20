Должников ждут новые неприятности. На этот раз от ГИБДД

С сегодняшнего дня вступил в силу новый порядок розыска должников.

Теперь сотрудники ГИБДД будут «пробивать» водителей не только на предмет неоплаченных штрафов, но и на наличие других долгов, по которым возбуждены исполнительные производства Федеральной службой судебных приставов.

Предполагается, что сотрудники ГИБДД будут работать вместе с приставами и вылавливать из потока транспорта автомобили должников. Такая практика существует и до сегодняшнего дня, но только во время спецопераций. Причем сотрудники ГИБДД ничего не предпринимали: они лишь останавливали автомобиль должника, а дальше всем занимались приставы.

Новый же порядок розыска должников обязывает сотрудников ГИБДД принимать непосредственное участие в розыске должников. При этом, даже если приставов не будет рядом, инспектор может выяснить у водителя, где тот живет, паркует автомобиль, место работы и т.д. После этого информация передается судебным приставам.

Также ФССП и МВД наладят обмен информацией из собственных электронных баз данных с помощью системы государственного межведомственного взаимодействия.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

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