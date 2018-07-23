Приставы хотят ввести новые ограничения для должников

В ФССП предложили не допускать должников до экзаменов на получение водительских прав и запретить им регистрировать на себя транспортные средства.

С такой инициативой выступил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. По его словам, соответствующий законопроект готовит Минюст и уже поддержан в МВД.

Я полагаю, надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников, — отметил Аристов, напомнив, что в отношении должников существует возможность ограничения использования водительских прав.

По мнению главы ФССП, надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав К тому же, сказал Аристов, зачем должнику покупать автомобиль?

«Например, ограничение права в регистрации транспортного средства. Ну откуда ты приобрел транспортное средство, если у тебя есть долг по алиментам непогашенный?» — цитирует Дмитрия Аристова ТАСС. Также главный судебный пристав России считает, что должников нужно ограничить и в допуске к экзаменам на получение водительских прав. «Зачем обучаться, если нет потенциальной возможности приобрести машину? Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр экономь деньги, ходи пешком, езди общественным транспортом», — говорит Аристов.

Причем законопроект, который разрабатывает Минюст, будет касаться не только тех, кто задолжал по алиментам, но и по другим видам долгов.

В Госдуме готовят законопроект, который позволит приставам автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов должников.

Эти летом ФССП начала рейды по выявлению злостных неплательщиков штрафов. Машины арестовываются и отправляются на штрафстоянки.

Фото: Единый транспортный портал Москвы