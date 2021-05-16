Рулевое колесо Формулы-1: для чего все эти кнопки?

Постепенно усложняясь, рулевые колеса болидов стали напоминать панель приборов истребителя.

Об устройстве рулевого колеса болида Формулы-1 Ferrari рассказал Карлос Сайнс-младший, который присоединился к команде Ferrari в этом сезоне. Рулевое колесо гоночного автомобиля позволяет управлять десятками систем. Но это не значит, что в таком хаосе кнопок и переключателей невозможно разобраться.

Например, зеленая кнопка «N» — это нейтраль, обрыв связи двигателя с колесами. Рядом также есть кнопка подтверждения пит-стопа (PC), нажав которую пилот подтверждает, что принял команду заезда на пит-стоп, либо требует заезда.

Здесь можно выбрать и режим работы двигателя — с помощью переключателя с гарцующим конем Ferrari. Но не все так просто. Здесь есть еще переключатель, регулирующий мощность двигателя: чем ближе к «1», тем больше мощности. При необходимости пилот может «валить на полную».

Также здесь есть шкала, которая позволяет пилоту следить за степенью износа шин, и кнопка радиосвязи.

Пилот даже управляет работой дифференциала, что помогает ему брать повороты без потери времени, тормозить двигателем, менять распределение тормозных усилий на колесах и многое другое.

К концу своего рассказа Сайнс смущенно признает, что получилось немного сложнее, чем он хотел и ожидал, но уверяет, что все не так плохо.

Скоро появится еще один вид гонок — на летающих болидах.

Фото, видео: Ferrari