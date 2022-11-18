Задачу не снимаем: глава АВТОВАЗа рассказал о сроках запуска новой Весты — журнал За рулем

Задачу не снимаем: глава АВТОВАЗа рассказал о сроках запуска новой Весты

Первые товарные машины обновленного семейства с механической коробкой передач должны сойти с конвейера в Тольятти весной 2023 года.

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Этой информацией в рамках форума «Транспорт России» поделился президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Мы уже произвели опытную сварку кузова на площадке, на конвейерной линии АВТОВАЗа. И сейчас делаем все для того, чтобы разрушить угрозы по срыву возможных поставок компонентов. Но задачу запуска проекта с весны следующего года мы не снимаем», — сказал он.

Стоит отметить, что за последние пару месяцев риторика нового президента АВТОВАЗа относительно сроков постановки Весты на производство в Тольятти несколько трансформировалась: если раньше речь шла о марте 2023 года, то сейчас формулировки сменились на более обтекаемые — сроком обозначена весна.

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Однако подготовка производства действительно набирает обороты: 18 ноября АВТОВАЗ официально отчитался о тестовой сборке первого экземпляра Веста NG, хотя некоторые источники сообщали о сборке первого авто еще в конце октября, а к настоящему моменту, по некоторым данным, через отработку сборки на конвейере прошли уже четыре автомобиля Веста NG.

Источник:АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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