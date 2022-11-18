Первая Lada Vesta 2022 сошла с конвейера — журнал За рулем

Первая Lada Vesta 2022 сошла с конвейера

Старт серийного производства автомобиля намечен на весну 2023 года.

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На сборочной линии АВТОВАЗа произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG. В ходе тестовых испытаний была проверена корректность работы перенесенного оборудования и технологий, а также готовность необходимых процессов.

Тестовый автомобиль останется на сборочной площадке. В дальнейшем он будет использоваться только для обучения персонала.

Первая Lada Vesta 2022 сошла с конвейера

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В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству Lada Vesta NG: будет проведена настройка оборудования, а также организация производственных и логистических схем.

Сначала Vesta NG будет сходить с конвейера только с механической коробкой передач.

Старт выпуска автомобиля намечен на начало весны 2023 года.

Источник: АВТОВАЗ

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