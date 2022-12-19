В России снова начнут делать двигатель V8 из 1960-х — журнал За рулем

В России снова начнут делать двигатель V8 из 1960-х

По всей видимости, в условиях санкций моторам вновь нашлось применение на автобусах ПАЗ и среднетоннажниках ГАЗ

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Компания Соллерс и входящий в ее состав Заволжский моторный завод подтвердили возвращение в производство двигателей ЗМЗ серий 523/524. Такие движки на ЗМЗ делали с 1963 года, прекратили производство в декабре 2021 года, но спустя год известные советские V8 возвращаются.

«На рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет», — говорит Ильнур Сахабиев, директор Заволжского филиала УАЗа, который управляет заводом ЗМЗ.

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Таким образом, подтвердилась неофициальная информация, появившаяся несколько месяцев назад. Официально заяявлено, что вернутся обе модификации: бензиновый ЗМЗ-523 и работающий как на бензине, так и на пропан-бутановой смеси ЗМЗ-524. Вероятно, движки будут использовать на автобусах ПАЗ и среднетоннажных грузовиках ГАЗ.

ЗМЗ 523/524 входит в число самых известных моторов СССР: за 58 лет производства их выпустили в количестве 6 531 101 штука. Производство должно возобновиться в первом полугодии 2023 года.

В России снова начнут делать двигатель V8 из 1960-х

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Фото: zmz.ru, ГАЗ

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