Эксперты раскрыли, как семейное положение влияет на аварийность

Водители, состоящие в браке, ведут себя за рулем немного аккуратнее, выяснили специалисты страховой компании «Согласие», опираясь на данные статистики. В первую очередь это относится к мужчинам-водителям, у женщин семейный статус особо на манеру вождения не влияет.
Частота убытков по каско у холостых мужчин в 1,07 раза выше, чем у женатых. А на аварийность среди женщин-водителей брак влияет меньше, поэтому показатели у замужних и незамужних практически не отличаются», — говорится в исследовании страховщиков.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Однако свободные женщины «отличились» по другому показателю: незамужние автолюбительницы заметно чаще наносят своему авто серьезные повреждения, чем те, кто в браке. Частота «тоталей» у первых выше более чем в 1,5 раза.
Неженатые мужчины тоже разбивают машину в «тоталь» чаще: их показатель в 1,17 раза выше, чем у женатых.
Как отмечают в СК, для подбора наиболее справедливого тарифа каждому клиенту специалисты учитывают в расчете множество факторов, в числе которых опыт, возраст и семейное положение. Семейные водители считаются более аккуратными на дороге, поэтому могут получить существенную скидку на полис.
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Источник: Пресс-релиз СК «Согласие»
Фото: АГН «Москва», Unsplash
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