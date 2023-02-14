Эксперты раскрыли, как семейное положение влияет на аварийность

Семейный статус водителя является одним из факторов, влияющих на тариф каско.

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Водители, состоящие в браке, ведут себя за рулем немного аккуратнее, выяснили специалисты страховой компании «Согласие», опираясь на данные статистики. В первую очередь это относится к мужчинам-водителям, у женщин семейный статус особо на манеру вождения не влияет.

Частота убытков по каско у холостых мужчин в 1,07 раза выше, чем у женатых. А на аварийность среди женщин-водителей брак влияет меньше, поэтому показатели у замужних и незамужних практически не отличаются», — говорится в исследовании страховщиков.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Однако свободные женщины «отличились» по другому показателю: незамужние автолюбительницы заметно чаще наносят своему авто серьезные повреждения, чем те, кто в браке. Частота «тоталей» у первых выше более чем в 1,5 раза.

Неженатые мужчины тоже разбивают машину в «тоталь» чаще: их показатель в 1,17 раза выше, чем у женатых.

Как отмечают в СК, для подбора наиболее справедливого тарифа каждому клиенту специалисты учитывают в расчете множество факторов, в числе которых опыт, возраст и семейное положение. Семейные водители считаются более аккуратными на дороге, поэтому могут получить существенную скидку на полис.

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Источник: Пресс-релиз СК «Согласие»

Фото: АГН «Москва», Unsplash