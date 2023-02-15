Платные дороги станут бесплатными: кого это коснется

Школьные автобусы смогут бесплатно передвигаться по платным автомагистралям. Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или на экскурсии, в лагеря отдыха, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно документу, норма начнет действовать с 1 сентября 2023 года.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По мнению спикера Госдумы, важным итогом такого решение станет возможность экономить муниципальные и школьные бюджеты, а также средства родителей. К тому же по платным дорогам дети смогут ездить с большим уровнем комфорта и безопасности, быстро и без пробок, а значит будут меньше уставать, подчеркнул Володин.
Сейчас от оплаты проезда по платным дорогам освобождены рейсовые автобусы, автомобили спецслужб и почтовой связи.
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Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва»
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