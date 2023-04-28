В Тольятти разразилась разборка в духе GTA (видео)

Ролик начинается с момента, когда нарушителя пытаются извлечь из машины – кажется, сейчас мы увидим знаменитый титр «Потрачено»…

Разборка в стиле серии популярных игр GTA произошла в Тольятти. Сразу скажем, разборка очередная (на нашем сайте мы часто публикуем видео подобных погонь, как будто перекочевавших из мира игр), но по своей динамике и драматизму – выдающаяся.

В центре эпизода – очень дерзкий водитель Porsche Panamera, который оказывается буквально зажат двумя полицейскими автомобилями, спереди и сзади. Ролик начинается с момента, когда водителя пытаются извлечь из машины инспекторы ДПС – кажется, сейчас мы увидим знаменитый титр «Потрачено»…

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но нет, лихач врубает заднюю и бьет по газам. Это едва не стоит жизни одному из блюстителей закона, зажатому дверцей автомобиля. Задней частью авто нарушитель сносит одну из патрульных машин и выбирается на оперативный простор.

В это время чудом избежавший увечий полисмен, кажется, открывает по Панамере огонь, а вторая машина ДПС отправляется в погоню.

О финале этого инцидента пока ничего не известно, но хочется надеяться, что столь вопиющее нарушение норм, правил и законов оказалось быстро пресечено. Подробности инцидента уточняются.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Типичный Тольятти

Фото: скриншот видео VK