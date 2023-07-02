Представлен новый российский электробайк дешевле 200 тысяч
Ультралегкий электрический тротуарный мотоцикл разработан совместно с Омским государственным университетом и полностью собирается в России с использованием импортных комплектующих.
Российская компания Red представила свой первый электробайк под названием Red Mars.
Модель массой менее 30 кг может достигать максимальной скорости 45 км/ч, хотя ее можно ограничить на отметке 25 км/ч. Особенностью этого электробайка является то, что для его управления не требуются водительские права.
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Дизайн Red Mars вдохновлен популярным в 60-х годах ХХ века стилем cafe-racer, который символизирует свободу и приключения. Ретрофутуристичный дизайн делает байк легким, стильным и привлекательным.
Red Mars обладает запасом хода около 100 км и имеет степень защиты корпуса IP54. Гарантия –1 год или 2000 км пробега.
Цена новинки составляет 169 000 рублей.
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Источник: IXBT
Фото: RED MARS
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