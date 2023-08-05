В России начали продавать новый Nissan Navara

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Привезенный Nissan Navara 2023 оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л. с., работающим в паре с автоматической коробкой передач и жестко подключаемым полным приводом. Пикап построен на так называемой полностью закрытой раме — цельном стальном шасси, обеспечивающем отличную грузоподъёмность.

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Автомобиль имеет ряд инновационных функций для обеспечения безопасности. Здесь присутствует система интеллектуального предупреждения о лобовом столкновении, система экстренного торможения, опция удержания автомобиля в полосе, система предупреждения о слепых зонах и функция оповещения о перекрестном движении сзади.

Стоимость этого автомобиля составляет 5 000 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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