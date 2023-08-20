Российский броневик обзавелся экспортным вариантом

Экспортный вариант бронеавтомобиля «Спартак» представлен на форуме «Армия-2023»

В рамках форума «Армия-2023» на открытой экспозиции «Рособоронэкспорта» был представлен экспортный вариант российского бронеавтомобиля «Спартак» с возможностью установки руля с правой стороны.

Представленный экземпляр выполнен в противоминном исполнении с V-образным днищем, а также внутри установлены травмобезопасные сиденья. Автомобиль может быть с трех- или пятидверным корпусом.

Броневик впервые был представлен на форуме «Армия-2022». Это двухосный автомобиль, предназначенный для перевозки до 9 военнослужащих в полной экипировке. Может оснащаться бронированной башней с 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд».

Броня обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль, а днище способно выдержать подрыв мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом.

Источник: ТАСС

Фото: Георгий Султанов/ТАСС