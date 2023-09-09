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Great Wall вывел на тесты самый мощный Tank

Great Wall создал прототип Tank 300 с двигателем V6 и приступил к его испытаниям

Одной из главных особенностей нового Tank 300 является его мощный 360-сильный мотор V6. В сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, этот двигатель обеспечивает великолепную динамику и надежность на дороге.

Двигатель Great Wall Tank 300
Двигатель Great Wall Tank 300

Визуально новый Tank 300 практически не отличается от предыдущих моделей, за исключением колесных дисков с оранжевым орнаментом и кузова, который также имеет оранжевую отделку. В салоне также присутствуют оранжевые и белые акценты.

Great Wall Tank 300
Great Wall Tank 300
Интерьер Great Wall Tank 300
Интерьер Great Wall Tank 300
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Tank 300 оказался лучше, чем Toyota Land Cruiser

Хотя габариты внедорожника остаются прежними, ожидается, что его вес увеличится из-за нового мотора.

Официальная премьера самого мощного варианта Tank 300 ожидается в ближайшее время.

Great Wall Tank 300
Great Wall Tank 300

Источник: Китайские автомобили

Фото: фото из соцсети

Двигатель Great Wall Tank 300
Great Wall Tank 300
Интерьер Great Wall Tank 300
Great Wall Tank 300

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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