Great Wall вывел на тесты самый мощный Tank

Great Wall создал прототип Tank 300 с двигателем V6 и приступил к его испытаниям

Одной из главных особенностей нового Tank 300 является его мощный 360-сильный мотор V6. В сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, этот двигатель обеспечивает великолепную динамику и надежность на дороге.

Двигатель Great Wall Tank 300

Визуально новый Tank 300 практически не отличается от предыдущих моделей, за исключением колесных дисков с оранжевым орнаментом и кузова, который также имеет оранжевую отделку. В салоне также присутствуют оранжевые и белые акценты.

Great Wall Tank 300

Интерьер Great Wall Tank 300

Хотя габариты внедорожника остаются прежними, ожидается, что его вес увеличится из-за нового мотора.

Официальная премьера самого мощного варианта Tank 300 ожидается в ближайшее время.

Great Wall Tank 300

Источник: Китайские автомобили

Фото: фото из соцсети