Great Wall вывел на тесты самый мощный Tank
Great Wall создал прототип Tank 300 с двигателем V6 и приступил к его испытаниям
Одной из главных особенностей нового Tank 300 является его мощный 360-сильный мотор V6. В сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, этот двигатель обеспечивает великолепную динамику и надежность на дороге.
Двигатель Great Wall Tank 300
Визуально новый Tank 300 практически не отличается от предыдущих моделей, за исключением колесных дисков с оранжевым орнаментом и кузова, который также имеет оранжевую отделку. В салоне также присутствуют оранжевые и белые акценты.
Great Wall Tank 300
Интерьер Great Wall Tank 300
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Хотя габариты внедорожника остаются прежними, ожидается, что его вес увеличится из-за нового мотора.
Официальная премьера самого мощного варианта Tank 300 ожидается в ближайшее время.
Great Wall Tank 300
Источник: Китайские автомобили
Фото: фото из соцсети
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