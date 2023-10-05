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Lada Vesta и Lada Granta вошли в топ-5 самых покупаемых в России

«Автостат» назвал топ-5 самых востребованных машин на авторынке РФ за сентябрь

Аналитическое агентство «Автостат» обнародовало результаты статистических данных по продаже новых легковых автомобилей на российском авторынке за истекший сентябрь.

Согласно подсчетам, чаще всего в прошлом месяце жители России покупали Lada Granta, всего было куплено 19 365 таких машин. Второй по популярности стала Lada Vesta – ее приобрели в количестве 6396 экземпляров.

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В рейтинг самых популярных у россиян автомобилей вошел внедорожник Haval Jolion, его купили 5733 автовладельца. Российский внедорожник Lada Niva Travel купили в количестве 5009 машин, а на долю китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max, замыкающего топ-5, пришелся 4521 экземпляр.

Также пользовались спросом Lada Niva Legend – 4137 машин, Omoda C5 – 4070 машин, Chery Tiggo 4 Pro – его купили 3750 раз, Geely Coolray приобрели в количестве 3214 экземпляров, Geely Monjaro – 2863 машины.

Всего за девять месяцев текущего года в России было продано 717 310 новых легковых машин, этот показатель на 51,1% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Почти все указанные в списке машины показали положительную динамику продаж.

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Источник: Autostat.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

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