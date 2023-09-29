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На АВТОВАЗе рассказали, что будет с ценами на Lada Granta

АВТОВАЗ удержит цены на бюджетную Lada Granta до 700 тыс. рублей

АВТОВАЗ планирует удерживать цены до 700 тысяч рублей на самую бюджетную комплектацию Lada Granta до конца года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Максим Соколов.

Но в дальнейшем цену могут скорректировать в зависимости от инфляции.

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Соколов отметил, что есть жесткое и постоянно отслеживаемое соглашение с дилерами, по которому такие модели продаются исключительно по рекомендованным АВТОВАЗом ценам.

Клиенты, конечно же, могут приобрести дополнительные аксессуары, такие как коврики, декоративную защиту, системы шумозащиты и, возможно, еще что-то, но базовая рекомендованная цена на Granta останется ниже отметки в 700 тысяч рублей.

«До конца текущего года мы планируем сохранить эту стартовую цену, однако в будущем мы обязательно будем корректировать ее в соответствии с инфляционными процессами» - подчеркнул топ-менеджер.

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Источник: РИА Новости

Фото: «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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