На АВТОВАЗе рассказали, что будет с ценами на Lada Granta
АВТОВАЗ планирует удерживать цены до 700 тысяч рублей на самую бюджетную комплектацию Lada Granta до конца года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Максим Соколов.
Но в дальнейшем цену могут скорректировать в зависимости от инфляции.
Соколов отметил, что есть жесткое и постоянно отслеживаемое соглашение с дилерами, по которому такие модели продаются исключительно по рекомендованным АВТОВАЗом ценам.
Клиенты, конечно же, могут приобрести дополнительные аксессуары, такие как коврики, декоративную защиту, системы шумозащиты и, возможно, еще что-то, но базовая рекомендованная цена на Granta останется ниже отметки в 700 тысяч рублей.
«До конца текущего года мы планируем сохранить эту стартовую цену, однако в будущем мы обязательно будем корректировать ее в соответствии с инфляционными процессами» - подчеркнул топ-менеджер.
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Источник: РИА Новости
Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...