Ладу по заводской цене теперь можно купить онлайн
Таким образом, покупателю предоставляют возможность приобрести автомобиль Lada на официальном сайте компании по рекомендованной розничной цене и со скидкой в 40 тыс. рублей.
Позже оформить сделку и получить новый автомобиль, приобретенный по этой программе, можно в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО», расположенных в Тольятти. Пока выдача машин в других местах не предусмотрена.
Новый проект запущен в рамках онлайн-витрины Лады, где на продажу выставлены машины, которые есть у дилеров. Отличие нового предложения в том, что здесь доступен автомобиль без допов и по заводской цене, да еще и со скидкой от производителя в 40 тыс. рублей.
Пока купить так можно автомобиль Lada Granta в комплектации Standart и спортивную версию Drive Active.
Для этого нужно внести предоплату в размере 10 тыс. рублей и оформить кредит от АвтоФинанс Банка со ставкой от 10,5%. Кредитные условия разработаны специально для этого проекта. Как и при обычной покупке, АВТОВАЗ дает гарантию на эти автомобили, обслуживать их можно у любого официального дилера Lada на территории России.
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Источник, фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...