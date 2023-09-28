Ладу по заводской цене теперь можно купить онлайн

АВТОВАЗ запустил проект онлайн-продаж автомобилей по заводской цене

Таким образом, покупателю предоставляют возможность приобрести автомобиль Lada на официальном сайте компании по рекомендованной розничной цене и со скидкой в 40 тыс. рублей.

Позже оформить сделку и получить новый автомобиль, приобретенный по этой программе, можно в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО», расположенных в Тольятти. Пока выдача машин в других местах не предусмотрена.

Lada Granta

Новый проект запущен в рамках онлайн-витрины Лады, где на продажу выставлены машины, которые есть у дилеров. Отличие нового предложения в том, что здесь доступен автомобиль без допов и по заводской цене, да еще и со скидкой от производителя в 40 тыс. рублей.

Пока купить так можно автомобиль Lada Granta в комплектации Standart и спортивную версию Drive Active.

Для этого нужно внести предоплату в размере 10 тыс. рублей и оформить кредит от АвтоФинанс Банка со ставкой от 10,5%. Кредитные условия разработаны специально для этого проекта. Как и при обычной покупке, АВТОВАЗ дает гарантию на эти автомобили, обслуживать их можно у любого официального дилера Lada на территории России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: АВТОВАЗ