Гранта подешевела – за счет чего?

Лифтбек Lada Granta стал доступнее на 29 тысяч рублей

Минимальная цена на Гранту в кузове лифтбек снизилась на 29 тысяч рублей. Как так получилось? Все просто. Раньше самой дешевой у лифтбека была комплектация Classic за 768 900 рублей. Теперь же в этом типе кузова стала доступна версия Standard, точно такая же, как у седана – она стала базовой после исчезновения комплектации Classic 22.

Так вот, седан в комплектации Стандарт завод оценивает в 699,9 тысяч рублей, а только что добавленный в прайсы аналогичный лифтбек – 739,9 рублей. Ранее у лифтбека минимальной считалась версия Classic, она стоит 768,9 рублей – вот вам и «облегчение» на 29 тысяч.

За счет чего оно произошло? На Грантах в комплектации Standart нет трех опций: центрального замка, электроусилителя руля и регулируемой по высоте рулевой колонки. Отметим также, что самые дешевые Гранты имеют 90-сильный мотор экостандарта Евро-2, тогда как у более дорогих произошло возвращение на Евро-5.

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Источник: Автоновости дня