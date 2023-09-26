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Гранта подешевела – за счет чего?

Лифтбек Lada Granta стал доступнее на 29 тысяч рублей

Минимальная цена на Гранту в кузове лифтбек снизилась на 29 тысяч рублей. Как так получилось? Все просто. Раньше самой дешевой у лифтбека была комплектация Classic за 768 900 рублей. Теперь же в этом типе кузова стала доступна версия Standard, точно такая же, как у седана – она стала базовой после исчезновения комплектации Classic 22.

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Так вот, седан в комплектации Стандарт завод оценивает в 699,9 тысяч рублей, а только что добавленный в прайсы аналогичный лифтбек – 739,9 рублей. Ранее у лифтбека минимальной считалась версия Classic, она стоит 768,9 рублей – вот вам и «облегчение» на 29 тысяч.

За счет чего оно произошло? На Грантах в комплектации Standart нет трех опций: центрального замка, электроусилителя руля и регулируемой по высоте рулевой колонки. Отметим также, что самые дешевые Гранты имеют 90-сильный мотор экостандарта Евро-2, тогда как у более дорогих произошло возвращение на Евро-5.

Источник: Автоновости дня

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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