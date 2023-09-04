АВТОВАЗ убрал самую дешевую Гранту из продажи

Минимальная цена за новую Lada Granta приблизилась к 700 000 рублей

Волжский автозавод пересмотрел прайсы на самое популярное семейство автомобилей. Из списка комплектаций Гранты исчез самый доступный седан Classic 22, стоивший 692,3 тыс. рублей. Теперь самым дешевым исполнением выступает комплектация Standart за 699,9 тыс. рублей. Так что формально АВТОВАЗ сдержал обещание удержать минимальную цену Гранты до отметки в 700 тыс. рублей.

Стоимость следующей комплектации – Classic 23 – повысилась и теперь вместо 774,9 тыс. рублей составляет 784,9 тыс. рублей. Отметим, что это машины с 90-сильным двигателем экологического класса Евро-5. Прочие цены на седаны Lada Granta тоже выросли, но уже на 40 тыс. рублей:

Classic 23 с кондиционером – до 865,9 тыс. рублей

Comfort 23 – до 895,9 тыс. рублей

Club 23 – до 935,9 тыс. рублей

Comfort 23 с 106-сильным двигателем – до 925,9 тыс. рублей

Club 23 с 106-сильным двигателем – до 965,9 тыс. рублей

В кузове лифтбек Гранта тоже ожидаемо подорожала – и точно так же лишилась самой доступной версии Classic 22 за 722,3 тыс. рублей. Теперь самый простой лифтбек – это версия Classic за 768,9 тыс. рублей. Подорожание остальных версий:

Classic 23 с кондиционером – до 895,9 тыс. рублей

Comfort 23 – до 925,9 тыс. рублей

Club 23 – до 965,9 тыс. рублей

Comfort 23 с 106-сильным двигателем – до 955,9 тыс. рублей

Club 23 с 106-сильным двигателем – до 995,9 тыс. рублей

Таким образом, в большинстве комплектаций лифтбек Lada Granta тоже подорожал на 40 тыс. рублей.

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Источник: Autonews

Фото: АВТОВАЗ