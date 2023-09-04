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АВТОВАЗ убрал самую дешевую Гранту из продажи

Минимальная цена за новую Lada Granta приблизилась к 700 000 рублей

Волжский автозавод пересмотрел прайсы на самое популярное семейство автомобилей. Из списка комплектаций Гранты исчез самый доступный седан Classic 22, стоивший 692,3 тыс. рублей. Теперь самым дешевым исполнением выступает комплектация Standart за 699,9 тыс. рублей. Так что формально АВТОВАЗ сдержал обещание удержать минимальную цену Гранты до отметки в 700 тыс. рублей.

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Стоимость следующей комплектации – Classic 23 – повысилась и теперь вместо 774,9 тыс. рублей составляет 784,9 тыс. рублей. Отметим, что это машины с 90-сильным двигателем экологического класса Евро-5. Прочие цены на седаны Lada Granta тоже выросли, но уже на 40 тыс. рублей:

  • Classic 23 с кондиционером – до 865,9 тыс. рублей
  • Comfort 23 – до 895,9 тыс. рублей
  • Club 23 – до 935,9 тыс. рублей
  • Comfort 23 с 106-сильным двигателем – до 925,9 тыс. рублей
  • Club 23 с 106-сильным двигателем – до 965,9 тыс. рублей

В кузове лифтбек Гранта тоже ожидаемо подорожала – и точно так же лишилась самой доступной версии Classic 22 за 722,3 тыс. рублей. Теперь самый простой лифтбек – это версия Classic за 768,9 тыс. рублей. Подорожание остальных версий:

Цены на автомобили продолжат рост
  • Classic 23 с кондиционером – до 895,9 тыс. рублей
  • Comfort 23 – до 925,9 тыс. рублей
  • Club 23 – до 965,9 тыс. рублей
  • Comfort 23 с 106-сильным двигателем – до 955,9 тыс. рублей
  • Club 23 с 106-сильным двигателем – до 995,9 тыс. рублей

Таким образом, в большинстве комплектаций лифтбек Lada Granta тоже подорожал на 40 тыс. рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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