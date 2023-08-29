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Ладам с 1 сентября прибавят экологический класс

АВТОВАЗ начнет выпускать Granta с Евро-5 и сохранит базовую версию по цене до 700 тысяч

АВТОВАЗ с 1 сентября 2023 года начнет собирать автомобили, соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Двигатели с высоким экостандартом в первую очередь вернут на все автомобили семейства Lada Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) – их получат моторы на 90 и 106 л. с.

«Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada. Автомобили прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т.д.», – говорится в сообщении компании.

Дилерам рекомендовано продавать Granta с двигателем мощностью 90 л.с., соответствующим нормам Евро-5, по цене от 784,9 тыс. рублей. В версии Classic машины оснащены подушкой безопасности водителя, системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, обогревом и электроприводом зеркал, аудиоподготовкой.

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Для Granta с двигателем 106 л.с. с Евро-5 рекомендованная розничная цена начинается с отметки 925,9 тыс. В версии Comfort такой автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, обогревом и электроприводом зеркал, аудиосистемой и другими опциями.

С началом выпуска автомобилей с экоклассом Евро-5 АВТОВАЗ не намерен прекращать производство самой доступной базовой версии – цена на нее по-прежнему не будет превышать 700 тыс. рублей.

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В дальнейшем автопроизводитель намерен устанавливать двигатели стандарта Евро-5 и на другие свои модели, о чем будет объявлено дополнительно.

Как сообщалось ранее, из-за санкций в 2022 году АВТОВАЗ был вынужден перейти на выпуск автомобилей с двигателями стандарта Евро-2.

Источник, фото: АВТОВАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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