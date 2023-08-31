Цены на автомобили продолжат рост

Дилеры ожидают до конца года рост цен на новые автомобили на 20%

Первая неделя августа ознаменовалась в России взрывным спросом на автомобили – были проданы рекордные 29 тыс. экземпляров. Эксперты связывают такие показатели с ослаблением курса российской валюты и повышением утилизационного сбора. И все это происходит на фоне роста стоимости автомобилей.

Но, как отмечают в дилерском холдинге «Автодом», дальнейшего подорожания не авторынке не избежать: до конца года продавцы еще перепишут ценники.

«Цены на новые автомобили могут вырасти до 15-20% по причине волатильности курса рубля, повышения расходов на растаможку. В то же время утильсбор на авто премиум-класса составит до 1 млн рублей. В результате примерно на такую же сумму подорожают автомобили этого сегмента», — отметили в «Автодоме».

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos