#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне рассказали, сколько им приходится копить на машинуРоссияне рассказали, сколько им приходится копить на машину
Экспобанк и Tiburon Research: 50% россиян...
Безопасность вашего ребенка: заменит ли «треугольник» детское автокресло? (видео)Безопасность вашего ребенка: заменит ли «треугольник» детское автокресло? (видео)
Росаккредитация и НАМИ испытали детские...
Vision Neue KlasseBMW представит свое «пульсирующее» будущее 2 сентября
BMW покажет концепт Vision Neue Klasse – новое...

Цены на автомобили продолжат рост

Дилеры ожидают до конца года рост цен на новые автомобили на 20%

Первая неделя августа ознаменовалась в России взрывным спросом на автомобили – были проданы рекордные 29 тыс. экземпляров. Эксперты связывают такие показатели с ослаблением курса российской валюты и повышением утилизационного сбора. И все это происходит на фоне роста стоимости автомобилей.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Но, как отмечают в дилерском холдинге «Автодом», дальнейшего подорожания не авторынке не избежать: до конца года продавцы еще перепишут ценники.

НАПИ: насколько изменились цены при введении новых ставок утилизационного сбора
«Цены на новые автомобили могут вырасти до 15-20% по причине волатильности курса рубля, повышения расходов на растаможку. В то же время утильсбор на авто премиум-класса составит до 1 млн рублей. В результате примерно на такую же сумму подорожают автомобили этого сегмента», — отметили в «Автодоме».
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0