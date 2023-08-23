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Вот так повышение утильсбора повлияло на стоимость авто

АвтоСпецЦентр: повышение утильсбора привело к росту цен на отдельные модели на 20%

В августе в России начали действовать новые правила оплаты утилизационного сбора, что привело к увеличению цен на различные категории автомобилей. Специалисты ГК АвтоСпецЦентр объяснили влияние утильсбора на стоимость автомобилей.

Производители и импортеры включают этот сбор в цену машины. Расчет утилизационного сбора производится по следующей формуле: нужно умножить базовую ставку, которая зависит от категории автомобиля, на специальный коэффициент, установленный новыми правилами.

Для легковых некоммерческих автомобилей базовая ставка в 2023 году составляет 20 тыс. рублей. Однако значение коэффициента для расчета утилизационного сбора зависит от нескольких факторов, таких как возраст автомобиля, объем двигателя, категория и технически допустимая масса.

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Стало понятно, для чего в России повысили утильсбор

Оказалось, что изменения приведут к росту цен как минимум на 20% на некоторые модели Hyndai, Mazda, Kia, Mitsubishi и Toyota, особенно с объемом двигателя от 2 до 4 литров.

На российском авторынке за последний год стали популярны марки Changan, Chery, Exeed, Geely и Haval. Интересно, что увеличение утилизационного сбора оказывает минимальное воздействие на стоимость большинства популярных моделей этих марок, так как объем их двигателей не превышает 2 литров.

В то же время стоимость автомобиля премиум-сегмента может подскочить сразу на 1,2 млн рублей.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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