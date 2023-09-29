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Известно, когда АВТОВАЗ начнет в Питере выпуск новой Лады

АВТОВАЗ может начать в Питере выпуск новой модели Lada уже в 2023 году

АВТОВАЗ планирует выпустить еще одну модель Lada на бывшем заводе Nissan. Новая Lada может появиться на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург» уже в текущем году, заявил президент компании Максим Соколов.

Новинка станет второй в линейке автомобилей, выпускаемых на заводе, первой была Lada X-Cross 5, производство которой началось в июне текущего года. Правда, сотрудничество с «восточным партнером» (конкретное имя пока не называют) требует некоторых настроек и согласований.

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Процесс достижения соглашений может потребовать пересмотра юридических форм сотрудничества и занять некоторое время, отметил Соколов. Юридические аспекты усложнены, учитывая изменения в статусе АВТОВАЗа, и точное время завершения этого процесса пока неизвестно.

«Мы знаем, как юристы досконально – особенно, когда АВТОВАЗ де-юре попал в SND-лист – начнут "копаться в запятых". Сколько это займет времени? Я не знаю, и никто не скажет».

Помимо административных аспектов, также потребуется время на логистику (примерно 40 дней) и организацию производства, что делает этот проект очень сжатым по срокам. Производитель будет стараться уложиться по сроками на рубеж 2023-2024 годов.

Напомним, 14 сентября АВТОВАЗ, Соллерс и Москвич» были включены в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами минфина США.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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