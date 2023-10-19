В России сократился рынок подержанных автомобилей в сравнении с прошлым годом

Эксперты назвали причины падения продаж на вторичном авторынке

В России впервые зафиксировано падение продаж автомобилей на вторичном рынке. Причиной этого эксперты называют всплеск спроса на машины с пробегом в середине лета и смещением приоритетов потребителя в сторону новых машин. Но это временное явление, убеждены специалисты.

Всего по итогам сентября в РФ было продано 509,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 11% больше показателей прошлого года, и при этом на 8% меньше проданных в августе подержанных машин.

Снижение динамики продаж на вторичном рынке может быть связан с тем, что покупатели летом скупали машины, ожидая подорожания, предположил директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

По словам директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, относительно прошлого года общий рост продаж машин с пробегом составляет порядка 20%.

«На начало октября этот тренд продолжается, спрос стабилен. Относительно конца августа склад подержанных автомобилей увеличился на 10%. В целом на рынке много автомобилей с пробегом европейских и корейских брендов сроком владения от 6 лет и стоимостью до 2,5 млн рублей», — заявил Желобов.

На продажи машин на вторичном рынке могут оказать негативное влияние кредитные и лизинговые ставки, выросшие за последнее время. В частности, автомобили с объемом двигателя до 2 л подорожали на 350–400 тыс. рублей., модели с объемом двигателя 2–3 л выросли в цене на 850–900 тыс. рублей, а машины с двигателем от 3 л и выше — на 1,2–1,3 млн рублей.

При этом независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев убежден, что снижение продаж в сентябре носит временный характер на фоне общего роста рынка подержанных автомобилей. Он выразил мнение, что спад «в моменте» связан с тем, что потребитель сменил приоритеты в сторону новых автомобилей.

«Понимая, что дешевле автомобили не станут, определенная часть покупателей решила приобрести новую модель, пока она не стала еще дороже. Соответственно, это сказалось на продажах подержанных моделей. Возможно, такая тенденция сохранится и в этом месяце», — предположил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

На фоне запрета на ввоз автомобилей из разных стран в Россию активность вторичного рынка снизилась за последние месяцы. При этом вырос средний возраст владения автомобилем: с 4–5 лет до 7–8 лет. Из-за этого на рынке наблюдается дефицит относительно «свежих» моделей, и эта тенденция сохранится, резюмировал Моржаретто.

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Источник: iz.ru

Фото: depositphotos