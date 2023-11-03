В России создадут бронированную «Джихад-машину» для Чечни

МГТУ им. Баумана разрабатывает боевую машину для нужд СВО

Московский государственный технический университет имени Баумана взял на себя задачу разработать легкую бронированную машину для специальных операций в Чеченской Республике. Этот проект получил название «Джихад-машина», и выполняется в рамках поручения Рамзана Кадырова.

Университет берет на себя разработку конструкторской документации, а производить автомобиль планируют в Чеченской Республике.

Это новое транспортное средство предназначено для СВО и предполагает маневренность и легкую броню. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Ранее в правительстве Чечни сообщалось о планах запустить производство легких бронированных машин на базе ООО «Чеченавто», и испытать их в Российском университете спецназа.

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Источник: РИА Новости

Фото: из открытых источников