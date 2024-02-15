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Обогнал Toyota и Honda — этот стойкий двигатель возглавил топ-10 V6

Лучшим мотором V6 за историю мирового автопрома назван GM 3800 от General Motors

Двигатель GM 3800 V6 объемом 3,8 л от General Motors удостоился высокого звания лучшего шестицилиндрового мотора за всю историю автомобильной индустрии. К такому выводу пришли эксперты авторитетного автомобильного ресурса HotCars.

«Шестерка» выпускалась на протяжении 20 лет в период с 1988 по 2008 годы. Мотор выдавал от 165 до 300 л.с., его устанавливали на таких знаковых моделях, как Buick Regal и Riviera, Pontiac Firebird и Grand Prix, Chevrolet Camaro и Impala, Oldsmobile Toronado и Eighty-Eight.

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Эксперты по достоинству оценили высокие показатели надежности GM 3800 V6, его экономичность и простоту обслуживания.

Вторую строчку рейтинга лучших двигателей V6 всех времен занимает бензиновый двигатель Toyota 1GR/2GR-FE. Его рабочий объем составляет 3,5-4,0 литра, а производство наладили еще в 2002 году, и с тех пор он востребован.

Мощность этого атмосферного двигателя составляет от 236 до 430 лошадиных сил, его устанавливали на такие популярные модели, как Toyota Land Cruiser и Tacoma, а также Lexus GX и RX.

Замыкает тройку лидеров бензиновый двигатель Honda J35 объемом 3,5 л, его начали производить в 1998 году, мощность – от 205 до 310 л.с. Двигатель устанавливали под капот таких популярных автомобилей, как Honda Accord, Pilot, Odyssey и Acura MDX.

Топ-10 лучших шестицилиндровых двигателей выглядит следующим образом:

  • 3,8-литровый GM 3800 V6;
  • 3,5-4,0-литровый Toyota 1GR/2GR-FE;
  • 3,5-литровый Honda J35;
  • 3,5-литровый Nissan VQ35DE;
  • 3,0-литровый Toyota 1MZ-FE;
  • 3,0-3,2-литровый Honda (Acura) C30A/C32B;
  • 3,8-литровый Nissan VR38DETT;
  • 3,5-литровый Mercedes-Benz M276 DE35;
  • 3,5-литровый Ford EcoBoost;
  • 3,5-литровый Mitsubishi 6G74.
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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / standert | Wikimedia
15.02.2024
Фото:freepik / standert | Wikimedia
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