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Mercedes-Benz представил «заряженную» версию Е-класса

Mercedes-AMG E 53 оснастили гибридной силовой установкой мощностью 577 л.с.

Основой для Mercedes-AMG E 53 послужил рядный бензиновый двигатель, который был модернизирован, в результате чего мощность выросла с 429 до 443 л. с. Однако на этом работы не закончились.

Mercedes-AMG E 53
Mercedes-AMG E 53

Автомобиль также получил электродвигатель мощностью 161 л. с., который работает в паре с бензиновым мотором. Благодаря этой комбинации суммарная мощность составляет впечатляющие 577 л. с., а крутящий момент достигает 750 Нм.

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Напоминает Mercedes: первый тест интересного «китайца»

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды для седана и 3,9 секунды для универсала. При этом максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но с установленным AMG Driver's Package возможно разгоняться до 280 км/ч.

Однако Mercedes-AMG E 53 не только быстрый автомобиль, но и комфортный, и стильный. Он оснащен передовыми технологиями и роскошными материалами в отделке интерьера, которые создают атмосферу роскоши и уюта. Кроме того, автомобиль обладает передовыми системами безопасности и помощи водителю, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта во время поездок.

Источник: Mercedes-Benz

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
16.03.2024
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

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