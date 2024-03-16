Mercedes-Benz представил «заряженную» версию Е-класса

Mercedes-AMG E 53 оснастили гибридной силовой установкой мощностью 577 л.с.

Основой для Mercedes-AMG E 53 послужил рядный бензиновый двигатель, который был модернизирован, в результате чего мощность выросла с 429 до 443 л. с. Однако на этом работы не закончились.

Mercedes-AMG E 53

Автомобиль также получил электродвигатель мощностью 161 л. с., который работает в паре с бензиновым мотором. Благодаря этой комбинации суммарная мощность составляет впечатляющие 577 л. с., а крутящий момент достигает 750 Н∙м.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды для седана и 3,9 секунды для универсала. При этом максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но с установленным AMG Driver's Package возможно разгоняться до 280 км/ч.

Однако Mercedes-AMG E 53 не только быстрый автомобиль, но и комфортный, и стильный. Он оснащен передовыми технологиями и роскошными материалами в отделке интерьера, которые создают атмосферу роскоши и уюта. Кроме того, автомобиль обладает передовыми системами безопасности и помощи водителю, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта во время поездок.

Источник: Mercedes-Benz