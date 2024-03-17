Volkswagen Tiguan отдал дань моде и обзавелся тремя экранами на передней панели

В Китае вживую засняли Volkswagen Tiguan L Pro задолго до официальной премьеры

Недавно в Китае был сфотографирован новейший Volkswagen Tiguan L Pro, который еще не был официально представлен. Судя по фото, он оснащен впечатляющим модным «цифровым трюмо» на передней панели.

Volkswagen Tiguan L Pro

Porsche Cayenne, Macan и Panamera, также имеют три экрана спереди, но Tiguan стал первым массовым кроссовером Volkswagen AG с таким решением. Интересно, что Tiguan L нового поколения появится не только в США (под названием Tiguan), но и в Европе (как Tiguan Allspace).

Миниатюрная решетка радиатора с эмблемой R указывает на то, что на фотографии представлен Volkswagen Tiguan L Pro в топовой версии R-Line. Бампер и головная оптика напоминают элементы электромобилей линейки Volkswagen ID. Колёсные диски аэродинамической формы внушительных размеров заметны на одной из фотографий.

Помимо появления экрана перед передним пассажиром, интерьер Tiguan L Pro практически не отличается от европейского Tiguan третьего поколения.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro

Tiguan L Pro сравним с Geely Monjaro не только по числу экранов в салоне, но и по длине колесной базы: 2791 мм у Volkswagen и 2845 мм у Geely. Примерно такая же разница и в длине автомобилей: 4735 мм у Tiguan L Pro и 4770 мм у Geely Monjaro.

Ожидается, что Volkswagen Tiguan L Pro будет оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем в двух вариантах мощности: 186 и 220 л. с. Информация о коробке передач не разглашается, но, скорее всего, кроссовер получит 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Официальная премьера нового Tiguan L и Tiguan L Pro состоится в Китае в конце этого года.

Источник: Autohome