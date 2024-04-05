Ваш «китаец» через 2 месяца станет таким: назван досадный дефект машин из Китая
Автомобили китайского производства прочно обосновались на российском рынке, согласно данным аналитического агентства «Автостат», доля автопрома КНР в январе 2024 года составила 61% – это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Оценивая качество и функционал китайских машин, в экспертном сообществе пока воздерживаются от конкретных выводов. Дело в том, что для того, чтобы оценить уязвимые места иномарок из Китая, нужно время. А активные продажи на российском рынке начались примерно полтора года назад. К тому же большая часть приобретенных автомобилей из Китая все еще находится на гарантии, поэтому точной статистики тоже нет.
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Но предварительные итоги в части состояния кузова уже можно сделать, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Прежде всего, очевидно, что у многих моделей недостаточна антикоррозионная обработка. Дело в том, что китайские автомобильные производства ориентированы все же в первую очередь на внутренний рынок и не учитывают некоторые особенности рынков экспортных, в том числе российского», – объяснил собеседник издания.
В Сети уже активно обсуждается ситуация с состоянием китайских автомобилей, «соцсети полнятся плачем и стонами новоявленных автовладельцев», вынужденных тратить средства на дополнительное антикоррозийное покрытие, констатирует Хайцеэр. Потому что если этого не сделать, то спустя пару месяцев можно столкнуться с тем, что кузов основательно прогниет, особенно если автомобиль будет куплен осенью или зимой, резюмировал эксперт.
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Источник: pnp.ru