Ваш «китаец» через 2 месяца станет таким: назван досадный дефект машин из Китая

Автоэксперт Хайцеэр назвал слабое место китайских автомобилей

Автомобили китайского производства прочно обосновались на российском рынке, согласно данным аналитического агентства «Автостат», доля автопрома КНР в январе 2024 года составила 61% – это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Оценивая качество и функционал китайских машин, в экспертном сообществе пока воздерживаются от конкретных выводов. Дело в том, что для того, чтобы оценить уязвимые места иномарок из Китая, нужно время. А активные продажи на российском рынке начались примерно полтора года назад. К тому же большая часть приобретенных автомобилей из Китая все еще находится на гарантии, поэтому точной статистики тоже нет.

Но предварительные итоги в части состояния кузова уже можно сделать, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Прежде всего, очевидно, что у многих моделей недостаточна антикоррозионная обработка. Дело в том, что китайские автомобильные производства ориентированы все же в первую очередь на внутренний рынок и не учитывают некоторые особенности рынков экспортных, в том числе российского», – объяснил собеседник издания.

В Сети уже активно обсуждается ситуация с состоянием китайских автомобилей, «соцсети полнятся плачем и стонами новоявленных автовладельцев», вынужденных тратить средства на дополнительное антикоррозийное покрытие, констатирует Хайцеэр. Потому что если этого не сделать, то спустя пару месяцев можно столкнуться с тем, что кузов основательно прогниет, особенно если автомобиль будет куплен осенью или зимой, резюмировал эксперт.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: pnp.ru