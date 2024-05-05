В России продают культовый Мерседес, в свое время выигравший многие именитые чемпионаты
На российском рынке появился легендарный спортивный автомобиль Mercedes-Benz 190E Evo II, сыгравший ключевую роль в успехах немецкого автопроизводителя в гонках Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).
Mercedes-Benz 190E Evo II был выпущен ограниченным тиражом всего в 500 экземпляров. Автомобиль оснащен модифицированным 2,5-литровым двигателем Cosworth, разработанным совместно с Mercedes-Benz. Этот двигатель развивает 235 л. с., превышая показатели стандартного 2,3-литрового Cosworth на 31 л. с.
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В сезоне DTM 1992 года Mercedes-Benz 190E Evo II доминировал на трассе, одержав победы в 16 из 24 гонок. Наиболее известными гонщиками за рулем Evo II были Клаус Людвиг, Бернд Шнайдер и Курт Тиим.
Предлагаемый к продаже экземпляр Mercedes-Benz 190E Evo II 1990 года выпуска носит номер 489 и принадлежал итальянскому гонщику Чезаре Пердиза. Автомобиль выставлен на продажу в Нидерландах, однако российский дилер из Владивостока предлагает привезти машину в Россию за 49,8 млн рублей. Для сравнения, в Нидерландах автомобиль оценен в 399 950 евро (около 39,5 млн рублей).
Спорткар имеет пробег всего 28 000 км и находится в отличном состоянии. Он оснащен механической коробкой передач и задним приводом.
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Источник: IXBT