«Китайцы» подорожают к концу года: на сколько вырастут цены

«Автодом»: китайские автомобили к концу 2024 года подорожают на ₽200-300 тысяч

Китайские машины к концу текущего года могут подорожать на 300 тысяч рублей, считает директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Она отметила, что сейчас средняя стоимость новой машины составляет 3,57 млн рублей.

«Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел», – предположила Уткина.

Она считает, что осенью на стоимость машин повлияет повышение утилизационного сбора. Из-за подорожания спрос может трансформироваться на китайские бренды, инвестирующие в локализацию производства и собирающие машины в России.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Известия»