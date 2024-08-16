«Китайцы» подорожают к концу года: на сколько вырастут цены
Китайские машины к концу текущего года могут подорожать на 300 тысяч рублей, считает директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Она отметила, что сейчас средняя стоимость новой машины составляет 3,57 млн рублей.
«Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел», – предположила Уткина.
Она считает, что осенью на стоимость машин повлияет повышение утилизационного сбора. Из-за подорожания спрос может трансформироваться на китайские бренды, инвестирующие в локализацию производства и собирающие машины в России.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Известия»