Новый Volvo XC90 стал исключительно гибридом: подробности о новом флагмане

Volvo официально представила рестайлинг флагманского кроссовера XC90

В этом году Volvo представила обновленный флагманский кроссовер XC90, модель, которая впервые появилась на рынке в 2015 году. Несмотря на возраст, компания пока не спешит выпускать преемника, ограничиваясь умеренным рестайлингом. Что же нового предлагает XC90 своим поклонникам?

Volvo XC90

Хотя дизайн XC90 все еще не выглядит устаревшим, Volvo решила обновить его, придав более современный и солидный вид. В первую очередь, это заметно по новой решетке радиатора с вертикальными ламелями, стилизованными под «сеточку», которая теперь больше напоминает дизайн других моделей Volvo. Изменились и фары головного света – они получили более угловатую форму и стали выглядеть более агрессивными.

Volvo XC90

Внутри изменений больше. Volvo XC90 получил обновленную медиасистему с увеличенным 11,2-дюймовым сенсорным экраном (раньше был 9-дюймовый), что позволило сделать ее еще более функциональной и удобной. Кроме того, улучшена беспроводная зарядка для смартфонов и представлены новые подстаканники. Новые материалы отделки салона призваны сделать XC90 более роскошным и эргономичным.

Интерьер Volvo XC90

Самое важное изменение – это переход Volvo XC90 на исключительно гибридные силовые установки. В версии T8 используется 310-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 145-сильным электромотором. Запас хода на чистом электричестве составляет 70 км, что немного меньше, чем у некоторых конкурентов, таких как Volkswagen Tiguan и Range Rover (113 км). В линейке также представлены две версии «мягких» гибридов, с мощностью 250 и 300 л. с.

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Источник: Carscoops