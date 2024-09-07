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Новый Volvo XC90 стал исключительно гибридом: подробности о новом флагмане

Volvo официально представила рестайлинг флагманского кроссовера XC90

В этом году Volvo представила обновленный флагманский кроссовер XC90, модель, которая впервые появилась на рынке в 2015 году. Несмотря на возраст, компания пока не спешит выпускать преемника, ограничиваясь умеренным рестайлингом. Что же нового предлагает XC90 своим поклонникам?

Volvo XC90
Volvo XC90
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Хотя дизайн XC90 все еще не выглядит устаревшим, Volvo решила обновить его, придав более современный и солидный вид. В первую очередь, это заметно по новой решетке радиатора с вертикальными ламелями, стилизованными под «сеточку», которая теперь больше напоминает дизайн других моделей Volvo. Изменились и фары головного света – они получили более угловатую форму и стали выглядеть более агрессивными.

Volvo XC90
Volvo XC90

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Внутри изменений больше. Volvo XC90 получил обновленную медиасистему с увеличенным 11,2-дюймовым сенсорным экраном (раньше был 9-дюймовый), что позволило сделать ее еще более функциональной и удобной. Кроме того, улучшена беспроводная зарядка для смартфонов и представлены новые подстаканники. Новые материалы отделки салона призваны сделать XC90 более роскошным и эргономичным.

Интерьер Volvo XC90
Интерьер Volvo XC90

Самое важное изменение – это переход Volvo XC90 на исключительно гибридные силовые установки. В версии T8 используется 310-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 145-сильным электромотором. Запас хода на чистом электричестве составляет 70 км, что немного меньше, чем у некоторых конкурентов, таких как Volkswagen Tiguan и Range Rover (113 км). В линейке также представлены две версии «мягких» гибридов, с мощностью 250 и 300 л. с.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 200
07.09.2024
Фото:Carscoops
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