В Минтрансе нашли способ привлечь иностранные суда под российский флаг

Минтранс: судостроителям необходимо продлить льготный налоговый режим

Пролонгация льготного налогового режима судовладельцам поможет планировать инвестиции заранее и повышать окупаемость судов. Об этом рассказал директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса Виталий Клюев.

Он напомнил, что льготный налоговый режим для судостроителей в рамках принятого закона действует с 2021 года, его срок истекает в 2027 году. Благодаря этой мере более тысячи судов разного назначения начали ходить под российским флагом. Таким образом, у моряков появилась возможность работать в российской юрисдикции, быть под защитой государства и получать льготы.

«Мы знаем, что сегодня привлечение иностранных судов – крайне затруднительная штука в связи с санкционными мероприятиями. Если применять обычный режим налогообложения и платежей, то он не выдерживает конкуренции, не способствует строительству судов на российских верфях и привлечению судов под российский флаг», – подчеркнул директор департамента.

Минтруд в настоящее время разрабатывает реестр моряков, работающих за рубежом, и соответствующие положения законодательства для его работы, подытожил Клюев.

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Источник: Парламентская газета