Новый кроссовер Toyota привезли в РФ: он дешевле «китайцев»

В России появился в продаже новый семиместный кроссовер Toyota Rush за ₽3,7 млн

Новый 7-местный кроссовер Toyota Rush привезли в Россию по параллельным каналам. Автомобиль 2023 г. в. частник из Москвы продает за 3,7 млн рублей. Машина готова к регистрации со всеми необходимыми документами, включая ЭПТС и таможенные справки.

Toyota Rush

Под капотом этого автомобиля 1,5-литровый атмосферник 2NR-VЕ мощностью 105 л. с., 4-ступенчатый классический автомат. Привод задний. Кроссовер экономичен, расход топлива составляет 5,5-6 литров на 100 км пути.

Toyota Rush

Официально поставляемые в Россию «китайцы» того же класса дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max в максимальной комплектации стоит 4 150 000 рублей, а Jetour X90 Plus в топ-версии с 7-местным салоном предлагают за 3 889 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автоновости дня