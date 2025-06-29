УАЗ наладит выпуск автомобилей еще в одной стране Америки

Алексей Груздев: УАЗ планирует запуск сборочного производства в Венесуэле

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен укрепить и расширить свою присутствие в южноамериканских странах, в частности, в Венесуэле и Никарагуа.

Комментарий поступил на фоне заявления заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева о проекте сборки российских внедорожников в Венесуэле.

По словам источников на УАЗ, есть интерес как с российской стороны, так и со стороны Венесуэлы к организации сборочного производства. В настоящее время осуществляется проработка проекта, который включает в себя сотрудничество с местными предприятиями.

Что касается Никарагуа, эта страна является историческим рынком для УАЗа. Завод в настоящее время готовит поставку тестовых дизельных автомобилей, которые будут предназначены для демонстрации местным клиентам.

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Источник: Известия