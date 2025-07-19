Автогонщик назвал верные признаки скрученного пробега

Гонщик Сугробов: Стертый руль может указывать на скрученный пробег авто

Состояние автомобиля проявляется в деталях. Например, если на приборной панели показан пробег 90 тысяч километров, но сиденья заметно просели, руль изношен, а педали блестят, это может указывать на попытку владельца обмануть покупателя, отметил автогонщик программы G-Drive SMP Racing Константин Сугробов.

Он пояснил, что обивка сидений у машины с реальным пробегом обычно слегка потерта, без глубоких следов. Руль может иметь незначительные следы использования, но не должен быть сильно изношен. Если сильно затерты накладка на рычаге коробки передач или кнопки в салоне, это тоже повод насторожиться.

Стоит проверить маркировку на стеклах: если на всех окнах указан один год, а лобовое стекло недавно заменено, стоит выяснить почему. Также нужно обратить внимание на фары: если они потемнели и пожелтели, это может говорить о длительной эксплуатации, а если оптика выглядит новой на более старом автомобиле, это может означать, что ее заменяли или полировали.

Оценка состояния шин также важна: глубокий протектор может скрывать старую резину с микротрещинами на боковинах, что может служить признаком скрученного пробега.

Гонщик рекомендует заглянуть под капот: даже если двигатель выглядит чистым, на стыках и болтах можно найти признаки использования.

Исходя из его слов, автомобиль с реальным пробегом в 150 тысяч километров не будет выглядеть как новый. Наконец, стоит обратить внимание на поведение автомобиля в движении: плавность переключения, реакция на газ и вибрации могут указывать на реальный пробег. Эти нюансы трудно скрыть, и внимательный водитель сможет их заметить.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Газета.Ru»