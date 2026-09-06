Подъем на 6 километров: новый внедорожник установил мировой рекорд Гиннесса

Подъем Freelander 8 на 6002,33 метра стал рекордом для гибридных автомобилей

Гибридный внедорожник Freelander 8, уже отметившийся в Книге рекордов Гиннеса, вскоре может появиться в России.

Под капотом скрывается гибридная силовая установка. Ее основу составляют 1,5-литровый турбомотор, питающий тяговую батарею CATL Freevoy на 60,3 кВт•ч, и два электромотора с суммарной отдачей 829 л.с. Имеются понижающая передача и блокируемые дифференциалы, причем передний – с механической блокировкой.

Freelander 8

Заявленный запас хода в электрическом режиме – 310 км по циклу CLTC. Поддержка зарядки 6C позволяет восполнить батарею с 20% до 80% за 12 минут. Плюс в машине есть топливный бак объемом 60 литров.

Салон доступен в пяти– либо шестиместной конфигурации. Если выбрать вариант на шесть мест, на втором ряду окажутся два раздельных кресла с 16-точечным массажем. Среди прочих особенностей – потолочный экран диагональю 17,3 дюйма, холодильник на десять литров и складные столики. Причем все сиденья оснащены подогревом и вентиляцией.

Freelander 8

Уже в базовой версии есть 896-лучевой лидар, комплекс вождения Huawei Qiankun ADS 5 и чип Qualcomm Snapdragon 8397. Интеллектуальная система адаптации к дорожным условиям (i-ATS) создана вместе с Huawei. Задние колеса в этой модели поворачиваются на десять градусов.

Интерьер Freelander 8

Freelander 8 прошел девять испытательных программ в разных странах и регионах мира. Есть у него и достижение в Книге рекордов Гиннеса: подъем на 6002,33 метра стал рекордом для гибридных автомобилей с подзаряжаемой батареей (PHEV).

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