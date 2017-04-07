Как снизить расход топлива?

Желание сэкономить на расходе топлива — это нечто бессмертное. Даже при стоимости литра бензина 10 копеек (было в истории и такое!) хомо сапиенс шел на любые ухищрения, снижающие топливные затраты. Сегодня же, как мы знаем, бензин стоит несколько более 10 копеек, а потому интерес к теме живет и здравствует.
Что ж, вспомним основные способы реализации затеи.
Бензин
моющие бензиныСогласно рекламе, переход на бензины с повышенной очищающей способностью может сэкономить владельцу аж 10% топлива. Что ж, это чистая правда — такие бензины в самом деле могут снижать расход горючего. Но это не вся правда.
Что касается разговоров о сравнении, к примеру, 92-х и 95-х, то не стоит рассчитывать на реальную экономию. К тому же Европа от 92-х уже отказалась.
Моторное масло
Моторное маслоСнижение расхода возможно, но сравнивают, как правило, с устаревшими минеральными маслами.
Тут много не сэкономить. Практически все современные масла (выше SL) можно считать энергосберегающими, а потому говорить о каком-то выигрыше можно разве что в сравнении с древней минералкой 15W-40 класса SJ. Однако цифры в этом случае могут быть неплохими — процентов 5–6. А на отдельных режимах — например, минимально устойчивого холостого хода — до 10%. Правда, в последнее время нас усиленно пытаются приучить к маслам 0W-20 — дескать, экономия налицо: масло как водичка. Что ж, зимой — да, возможно. А вот летом могут быть неприятности.
Высоковольтные провода и свечи
свеча зажиганияХорошие свечи могут сэкономить примерно процент-другой...
Со свечами все понятно. Энергия искрового разряда дает толчок фронту пламени, скорость распространения которого непосредственно сказывается на экономичности, мощности, экологии и т.п. Скорость распространения пламени зависит от температуры в квадрате, а температура в начальной фазе, когда пламя еще «сидит» в межэлектродном пространстве — от энергии разряда. Особенно заметно эта зависимость проявляется тогда, когда воспламенение затруднено — при низком напряжении в первичной цепи зажигания, на минимальных оборотах холостого хода и режимах малых нагрузок, когда в камере остается много остаточных газов. Наши испытания показали, что удачно подобранная пара свеча плюс провод способна улучшить экономичность мотора на 2–3%.
От зазора в свечах также зависит многое. Чем больше зазор, тем больше искра, а значит, и размер начального очага воспламенения. А скорость распространения фронта пламени сильно зависит от геометрического размера зоны начального воспламенения. Но с увеличением зазора растет и его сопротивление. Значит, пробой наступит при более высоком напряжении во вторичной цепи. И важно, чтобы этого напряжения вообще хватило для пробоя! Поэтому для впрысковых моторов, в которых напряжение во вторичной цепи выше, чем у карбюраторных моторов, и зазоры рекомендуется ставить большие. Кроме того, с увеличением зазора падает вероятность шунтирования электродов всякими «сажевыми мостиками» — это тоже важно.
От свечей — к проводам. Владельцы старушек должны знать, что свои пять копеек в экономическую теорию хорошие провода исправно вносят. Здесь играют роль качество и плотность посадки контактного наконечника, герметичность колпачка, величина распределенного сопротивления, а также длина провода. Последнее обстоятельство особенно интересно. Практически все производители проводов предлагают потребителю изделия разной длины — для удобства монтажа. Однако при этом искровым разрядам приходится преодолевать разное расстояние, а потому равномерность работы ДВС нарушается. Если бы провода обладали нулевым сопротивлением, то разницы, конечно же, не было бы, но, согласно нормам ISO, следует укладываться в допуски по радиопомехам. Поэтому сопротивление присутствует как в свечах зажигания, так и в проводах, причем суммарное сопротивление пары никто не отслеживает. А было бы неплохо.
Фильтры
Воздушный фильтрТип фильтра влияет на расход меньше, чем его состояние.
Масляные фильтры тоже влияют на расход, но сравнительно мало. И здесь в определенной степени влияет размер фильтра. Ведь он выступает в роли небольшого масляного радиатора двигателя, в котором может находиться до 10–20% всего объема масла.
По результатам наших испытаний установка «крутого» фильтра может улучшить экономичность машины на пару процентов.
Газ
Газовая заправкаСторонники газа отстаивают его так же яростно, как противники его критикуют.
Какой лучше: сжатый или сжиженный? Сжатый — это метан, сжиженный — пропан-бутановая смесь. Сжиженный — существенно калорийнее, да и баллоны для его хранения более компактны. Зато он тяжелее воздуха, а потому, если хранить автомобиль в гараже, могут быть проблемы: при утечке он не поднимается вверх и не вентилируется, как метан, а скапливается внизу. Он любит ямы и всяческие погреба: откачать его оттуда непросто. А это — пожароопасность. В подземные парковки такие автомобили попросту не пускают.
Топливная аппаратура для сжиженного газа проще и дешевле, да и заправок значительно больше — тоже аргумент в его пользу. Сжатый газ дешевле, менее пожароопасен, да и более экологичен — ведь это метан, а он горит лучше пропан-бутановой смеси.
Присадки всех мастей
АЗС в АфрикеАвторы активно недолюбливают присадки любого рода, но не ставят цель огульно охаять все сразу.
Выскажемся аккуратно: никогда не заливайте разного рода снадобья хотя бы в гарантийные машины. По окончании гарантийного срока — экспериментируйте на здоровье. Что касается зарулевских испытаний, то в отдельных случаях реально достигалась небольшая экономия топлива — в пределах пары процентов.
Обещанных 8–10 и более процентов мы не фиксировали никогда. Сразу отметим, что по обещаемому эффекту обычно можно судить о серьезности авторов идеи. Экономию в 20, 30 и более процентов обещают только шарлатаны. Во всяком случае, по нашему опыту, еще никому не удавалось откопать в отлаженной и доведенной конструкции ДВС спрятанные внутри десятки процентов экономии. Если увидим, сразу сообщим.
Шины
Энергосберегающие шиныНедостаток энергосберегающих шин — их цена
Из более простых способов можно предложить выполнять инструкции относительно давления в штатных шинах при движении с большими скоростями. Подняв давление на 0,2 бара перед дальней дорогой, мы обеспечим несколько меньший расход топлива. А всем-всем-всем автолюбителям советуем просто следить за давлением в шинах. Пониженное ухудшает экономичность, управляемость и стойкость боковины шины к пробоям на колдобинах наших дорог. А чрезмерно накачанные шины делают машину слишком жесткой.
Снять штатный каталитический нейтрализатор
катализаторК сожалению, владельцы сильно потрепанных машин решают вопрос экономии просто: долой нейтрализатор!
Это, конечно же, не зарулевский подход к делу, однако пофантазировать можно. Если нейтрализатор в рабочем состоянии, то поведение мотора практически не изменится. Его сопротивление не настолько велико, чтобы «глушить» выпуск. А вот если он полностью забит отложениями и выступает в роли своеобразной «пробки» на выпуске, то мотор это, конечно же, почувствует. Если рассматривать такой садизм как способ экономии, то сработает, конечно. Но при этом вы становитесь преступником, загаживающим атмосферу.
Магниты
Магниты для экономичности мотораБессмертные представители армии лохотронов.
Самые замечательные «экономители» топлива из известных. Толку нет, но и вреда, как правило, тоже никакого. Обсуждать не будем: надоело. Кому интересно — читайте здесь.
А если применить всё сразу?
Однажды мы проводили похожий эксперимент на стандартном вазовском моторе, собрав воедино победителей экспертиз последних лет. Смысл был простой: сначала погоняли движок в стандартной комплектации на обычном бензине, а затем потихоньку стали подкидывать мотору «конфетки». Начали с моющего бензина, затем поменяли свечи на иридиевые, потом сменили воздушный фильтр на бошевский, залили крутое масло Shell. И всякий раз следили: есть ли разница в поведении мотора?
Разница есть — и солидная. Лучшие на момент испытаний комплектующие, установленные на обычный мотор с комплектацией для Золушки, дали суммарный эффект по расходу топлива около 9%. Любопытно, что простая сумма эффектов, зафиксированных от каждого изделия в «одиночном катании», оказалась выше. Так и должно было быть — тут полная аналогия с детской задачкой, упомянутой выше. Простого сложения эффектов не получается — всегда есть взаимное влияние процессов в моторе.
Почему все это улучшенное хозяйство не применяют на конвейере? Из-за денег, естественно.
Абсолютное оружие
Планета МарсПочему мы вспомнили марсианский пейзаж? Сейчас поймете...
У знаменитого фантаста Роберта Шекли был жутковатый рассказ «Абсолютное оружие». На Марсе разыскали затерянный арсенал с немыслимым вооружением, а последним нашли ящик с надписью «Абсолютное оружие». Сдуру открыли — оттуда выплыло некое облако, которое стало пожирать всё подряд — ему было нужна протоплазма. И плевать ему было на силовые поля и прочие ухищрения менее совершенных видов боевой техники. Короче, все погибли.
Большинство водителей просто не представляют себе, как можно ездить на машине без резких торможений и ускорений. Уйти с перекрестка надо первым, а попытки влезть у тебя перед носом следует пресекать в зародыше. Между тем главный резерв по части экономии именно здесь: ведь основная энергия требуется как раз для придания ускорения массе. Поэтому расход топлива на одном и том же автомобиле в одних и тех же условиях легко может отличаться на десятки и даже сотни процентов!
ЗР проводил подобные эксперименты неоднократно. Типичный пример был описан здесь, там же отмечена реакция специалистов НАМИ. Речь о том, что серийная машина Volvo S60 с автоматической коробкой передач и 170-сильным мотором спокойно преодолела на одном баке 1440 км, пробежав без дозаправки из Москвы до Питера и обратно. При этом не могу сказать, что это был черепаший темп — вовсе нет. Но тем не менее информация вызвала тогда у многих весьма негативную реакцию: раз купил мощную машину, так нечего над кошельком трястись: притопил правую педальку и понесся.
Да, конечно — большинство так и ездит. Но мы сейчас обсуждаем способы экономить топливо. А упомянутому большинству приходится дозаправлять машину даже при поездке в один конец. Проехал километров 500, а 70-литровый бак уже подмигивает — мол, добавить бы надо. Вот вам и экономия в сотни процентов: 500 или 1440 км — есть разница?
Вместо эпилога, или Не навреди
Перегруженный автомобильНавредить легче, чем сэкономить
Как видите, существует сравнительно немного способов экономить топливо. Но взамен есть целая куча вариантов бесцельно его растратить. Тем, кто не боится узнать в одном из таких вариантов свой, предлагаем заглянуть вот сюда.
Всем удачи на дорогах… и на АЗС!
Лучщие публикации о топливе мы собрали в тематической подборке «Топливо на автозаправках: все, что нужно знать».