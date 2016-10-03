Омагничиватели топлива: считаем выгоду продавцов
Паноптикум (польско-лат.) – хозяин оптики (шутка из интернета).
– Михаил, я вам скажу так… У меня – трехлитровая Ауди… Она потребляла примерно 25 литров на сотню. Но когда я поставил два наших магнита, то расход упал примерно до 9–10 литров… Вы же специалист – должны понимать, какая разница! Проверьте сами, предложите другим, мы дадим скидку…
Паноптикум, как известно, – это собрание чего-то диковинного и непонятного. Конечно же, подобный набор есть и у нас – более того, он все время пополняется! А еще у этого слова есть второе значение: так назывался английский проект… тюрьмы, ускоряющей исправление личности. Думается, что это не случайность. Во всяком случае, подавляющее число наших экспонатов явно нуждаются в изоляции, если не от внешнего мира, то уж точно от магазинных прилавков. Сегодня пробежимся по коллекции магнитов.
АКТ (активатор топлива). Обещает снизить расход топлива до 15% и токсичность газов до 25%. Авторы намекают на «магнитную безреагентную» обработку топлива «одновременно и последовательно», обеспечивая ионизацию молекул топлива по всему его объему. Жаль, что у нас не заработало…
Автомобильный синтезатор катализатора (АСК). Обещает 450 тыс. км пробега без капремонта, увеличение фактического рабочего объема мотора с 1500 до 1700 кубиков, переход на восьмидесятый бензин и т.п. Забавный эпизод: НАМИ подтвердил, что изделие АСК НЕ УХУДШАЕТ параметров автомобиля!
Магнитотрон. Он же – «экологический стабилизатор жидкого топлива». Изобретено заслуженным магнитологом Украины (фамилию опускаю). Обещает облегченный пуск, повышенные приемистость и мощность и др. Решение защищено патентом. Что именно защищено? А то, что корпус выполнен разъемным!
Автомобильный фильтр-активизатор топлива ЭКОМАГ-7Г. Выполнено классно – приятно держать в руках. Обещает предотвращение детонации, снижение расхода топлива и т.п. В описании, кстати, была ссылка на авторское свидетельство. Я его в свое время изучил: слово «бензин» в тексте отсутствовало как класс…
Между прочим, в Москве есть контора, которая официально торгует магнитами, искажающими показания различных приборов – счетчиков воды, электроэнергии и т.п. Специально звонил и спрашивал: не боитесь, мол? Нет, не боятся: дескать, мы просто продаем магниты, а рекламу нормальные люди не читают. Вот так, граждане судьи…
Ладно, вернемся к автомобилям. Всю коллекцию омагничивателей, которую автор потихоньку собирал лет эдак 20, можно условно разделить на две группы: самопальные и фирменные.
Создатели первых, как правило, искренно заблуждаются в оценке талантов своего детища. Мол, поставил, поехал на дачу, и – кайф: динамика улучшилась, расход уменьшился…
Более современный вариант цилиндрического магнита. Внешность неказистая – увы…
Еще одна самоделка от читателя. Что ж, дареному коню никуда не смотрят…
Подарок читателя. Мол, вы там дурью маетесь, а ведь проблема давно решена: вот живой пример. Внутри осколки магнитов. А отверстие – для высоковольтного провода от системы зажигания. Наверное, для «большей лучшести», как говорят в околонаучных кругах.
Еще один продукт оборонки. Внешний вид великолепен, а внутри присутствует еще и некий завихритель – турбулизатор.
Продавцы фирменных магнитиков ведут себя более нагло. Они дают рекламу, трясут сертификатами и намекают на внедрение в кремлевских гаражах. Они, в отличие от упомянутого дачника, ни в чем не заблуждаются, поскольку четко видят конечную цель: заработать на фитюльке деньги.
К сожалению, в последнее время качество фитюлек заметно снизилось. Не в том смысле, что раньше они экономили бензин – боже упаси подумать такое. Просто лет десять назад продаваемые магниты были не только сильными, но еще и довольно симпатичными: их можно было использовать где-то в хозяйстве или просто крутить в руках вместо кубика Рубика. А теперь кризис добрался и до них. Слабенькие кусочки намагниченного железа еле-еле притягиваются друг к другу, лишая покупателя возможности применить их с пользой хотя бы в гараже. Возможно, именно поэтому многие «омагничиватели» время от времени меняют свою упаковку, пытаясь в обновленном облике привлечь внимание тех, кто уже обжегся на прежней версии…
Что касается безопасности, то это отдельный вопрос. Если магнитик крепится поверх топливопровода, то вреда от него, скорее всего, не будет – если только он не отвалится по дороге, свалившись куда-нибудь под крыльчатку вентилятора системы охлаждения. А вот с проточными игрушками дело может быть плохо, особенно на впрысковых машинах с их давлением в топливной магистрали. Тут утечка топлива настолько вероятна, что никакие сладкие мысли о грядущей экономии не спасут.
И все же лично меня до сих пор тянет к магнитам. Почему-то хочется верить в чудо: а вдруг…Тем более что пару раз что-то екнуло: протоколы фиксировали нечто напоминающее положительный эффект. Но затем тыква оставалась тыквой, и за Нобелевской карета не ехала. А жаль.
Итак, экономим деньги: просто смотрим на фотогалерею… Это, в отличие от присутствующих там фитюлек, совершенно бесплатно.