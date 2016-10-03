Омагничиватели топлива: считаем выгоду продавцов

Коллекцию омагничивателей и прочих «улучшателей» топлива автор собирал более 20 лет. Сегодня представляем некоторые экспонаты.

Ноу-хау автора: дарю всем идею! Если магнит способен улучшать все подряд, то не увеличит ли он аналогичным образом емкость флешки?

Паноптикум (польско-лат.) – хозяин оптики (шутка из интернета).

– Михаил, я вам скажу так… У меня – трехлитровая Ауди… Она потребляла примерно 25 литров на сотню. Но когда я поставил два наших магнита, то расход упал примерно до 9–10 литров… Вы же специалист – должны понимать, какая разница! Проверьте сами, предложите другим, мы дадим скидку…

Паноптикум, как известно, – это собрание чего-то диковинного и непонятного. Конечно же, подобный набор есть и у нас – более того, он все время пополняется! А еще у этого слова есть второе значение: так назывался английский проект… тюрьмы, ускоряющей исправление личности. Думается, что это не случайность. Во всяком случае, подавляющее число наших экспонатов явно нуждаются в изоляции, если не от внешнего мира, то уж точно от магазинных прилавков. Сегодня пробежимся по коллекции магнитов.

АКТ (активатор топлива). Обещает снизить расход топлива до 15% и токсичность газов до 25%. Авторы намекают на «магнитную безреагентную» обработку топлива «одновременно и последовательно», обеспечивая ионизацию молекул топлива по всему его объему. Жаль, что у нас не заработало… Автомобильный синтезатор катализатора (АСК). Обещает 450 тыс. км пробега без капремонта, увеличение фактического рабочего объема мотора с 1500 до 1700 кубиков, переход на восьмидесятый бензин и т.п. Забавный эпизод: НАМИ подтвердил, что изделие АСК НЕ УХУДШАЕТ параметров автомобиля! Магнитотрон. Он же – «экологический стабилизатор жидкого топлива». Изобретено заслуженным магнитологом Украины (фамилию опускаю). Обещает облегченный пуск, повышенные приемистость и мощность и др. Решение защищено патентом. Что именно защищено? А то, что корпус выполнен разъемным! Автомобильный фильтр-активизатор топлива ЭКОМАГ-7Г. Выполнено классно – приятно держать в руках. Обещает предотвращение детонации, снижение расхода топлива и т.п. В описании, кстати, была ссылка на авторское свидетельство. Я его в свое время изучил: слово «бензин» в тексте отсутствовало как класс…

Между прочим, в Москве есть контора, которая официально торгует магнитами, искажающими показания различных приборов – счетчиков воды, электроэнергии и т.п. Специально звонил и спрашивал: не боитесь, мол? Нет, не боятся: дескать, мы просто продаем магниты, а рекламу нормальные люди не читают. Вот так, граждане судьи…

Ладно, вернемся к автомобилям. Всю коллекцию омагничивателей, которую автор потихоньку собирал лет эдак 20, можно условно разделить на две группы: самопальные и фирменные.

Создатели первых, как правило, искренно заблуждаются в оценке талантов своего детища. Мол, поставил, поехал на дачу, и – кайф: динамика улучшилась, расход уменьшился…

Более современный вариант цилиндрического магнита. Внешность неказистая – увы… Еще одна самоделка от читателя. Что ж, дареному коню никуда не смотрят… Подарок читателя. Мол, вы там дурью маетесь, а ведь проблема давно решена: вот живой пример. Внутри осколки магнитов. А отверстие – для высоковольтного провода от системы зажигания. Наверное, для «большей лучшести», как говорят в околонаучных кругах. Еще один продукт оборонки. Внешний вид великолепен, а внутри присутствует еще и некий завихритель – турбулизатор.

Продавцы фирменных магнитиков ведут себя более нагло. Они дают рекламу, трясут сертификатами и намекают на внедрение в кремлевских гаражах. Они, в отличие от упомянутого дачника, ни в чем не заблуждаются, поскольку четко видят конечную цель: заработать на фитюльке деньги.

К сожалению, в последнее время качество фитюлек заметно снизилось. Не в том смысле, что раньше они экономили бензин – боже упаси подумать такое. Просто лет десять назад продаваемые магниты были не только сильными, но еще и довольно симпатичными: их можно было использовать где-то в хозяйстве или просто крутить в руках вместо кубика Рубика. А теперь кризис добрался и до них. Слабенькие кусочки намагниченного железа еле-еле притягиваются друг к другу, лишая покупателя возможности применить их с пользой хотя бы в гараже. Возможно, именно поэтому многие «омагничиватели» время от времени меняют свою упаковку, пытаясь в обновленном облике привлечь внимание тех, кто уже обжегся на прежней версии…

Из новенького – близнецы-братья в разных упаковках. Сразу отмечу крайне хилые магнитные свойства желтеньких деталек. Что не мешает обещаниям сэкономить до 40% топлива и повысить КПД мотора…

Что касается безопасности, то это отдельный вопрос. Если магнитик крепится поверх топливопровода, то вреда от него, скорее всего, не будет – если только он не отвалится по дороге, свалившись куда-нибудь под крыльчатку вентилятора системы охлаждения. А вот с проточными игрушками дело может быть плохо, особенно на впрысковых машинах с их давлением в топливной магистрали. Тут утечка топлива настолько вероятна, что никакие сладкие мысли о грядущей экономии не спасут.

Из свеженького – магнитно-молекулярный преобразователь топлива. Кстати, очень дорогой… Расход топлива должен упасть на 20–40%, а экология втиснуться в Евро-5.

И все же лично меня до сих пор тянет к магнитам. Почему-то хочется верить в чудо: а вдруг…Тем более что пару раз что-то екнуло: протоколы фиксировали нечто напоминающее положительный эффект. Но затем тыква оставалась тыквой, и за Нобелевской карета не ехала. А жаль.

Итак, экономим деньги: просто смотрим на фотогалерею… Это, в отличие от присутствующих там фитюлек, совершенно бесплатно.