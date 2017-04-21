Lada 4x4: есть ли жизнь после сорока?

Сорок лет назад, 5 апреля 1977 года, с конвейера ВАЗа сошли первые товарные ВАЗ-2121 Нива. И вот в нашей редакции на несколько месяцев прописалась трехдверная Lada 4x4. Что роднит ее с «дедушкой»? Разбираемся в ходе нашего теста.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada 4x4
Lada 4x4

Нива с детства засела у меня в голове. Помню, как в начале 90-х отец моего друга купил синюю Ниву, на которой не раз нас катал. А сколько разных Нив было в моем детском гараже! Позже, уже в 2009-м, судьба снова свела меня с ней — несколько десятков тысяч километров дорог полигона НАМИ за рулем модернизированной Лады 4х4. И вот, 5 апреля 2017-го, когда легенде стукнуло сорок, я забрал Ладу 4х4 цвета «кориандр» из пресс-парка АВТОВАЗа. На несколько месяцев мне предстоит влезть в шкуру нивовода. Впереди много интересного, а пока подведу итоги первой недели совместного проживания!

За сорок лет выпуска число подрулевых переключателей осталось неизменным — за дальний свет все еще отвечает отдельный рычажок.
За сорок лет выпуска число подрулевых переключателей осталось неизменным — за дальний свет все еще отвечает отдельный рычажок.

Сон ли это? В Ниве есть обогрев передних сидений!
Сон ли это? В Ниве есть обогрев передних сидений!

Передняя панель почти не изменилась с 90-х годов. Зато пластик мягкий. А вот руль поставили криво — в нулевом положение он чуть повернут вправо.
Передняя панель почти не изменилась с 90-х годов. Зато пластик мягкий. А вот руль поставили криво — в нулевом положение он чуть повернут вправо.

За эффективность кондиционера отвечает свой собственный регулятор справа от рулевой колонки.
За эффективность кондиционера отвечает свой собственный регулятор справа от рулевой колонки.

Клавиши стеклоподъемников пристроились на задней стороне центрального тоннеля.
Клавиши стеклоподъемников пристроились на задней стороне центрального тоннеля.

Чтобы окунуться в прошлое, не обязательно покупать ретроавтомобиль. У Лады один ключик для зажигания, а другой — для дверных замков.
Чтобы окунуться в прошлое, не обязательно покупать ретроавтомобиль. У Лады один ключик для зажигания, а другой — для дверных замков.

Материалы по теме
Ладу 4x4 принарядили к юбилею

Держу я в руках связку из двух ключей и понимаю: есть вещи неизменные. Сколько модернизаций пережила Лада, а для дверного замка и замка зажигания по-прежнему разные ключики полагаются. Вот только качество исполнения упало. Ключ выходит из замка двери буквально со стружкой, а сама дверь захлопывается не с первого раза. Может, разработается? Заодно и едкий запах новой пластмассы салона выветрится? С годами металл в салоне окончательно оброс пластиком. Зато передняя панель все еще мягкая на ощупь — Кретам и Каптюрам привет! На центральной консоли появились новые клавиши — обогрев сидений и, внимание, кондиционер! Поставили бы еще нормальный блок отопителя. Ничего не имею против ползунков, если бы они не заедали. Хотя и вращающиеся рукоятки температуры и напора воздуха уж за сорок лет можно было поставить. Как и заменить подрулевые переключатели. Их все еще три — дальним светом ведает отдельный рычажок. И почему до сих стоит эта огромная жигулевская баранка? С гидроусилителем необходимость в большом руле давно отпала. К тому же есть нормальный руль от версии Urban. Ладно, пусть Нива не обижается на ругань. Я ж любя. Ведь не ее вина, что руководство завода на протяжении 90-х и «нулевых», вместо того чтобы вовремя улучшать автомобиль, просто собирало сливки с давно окупившегося проекта.

Потратив впустую время на поиск удобной посадки, я наконец вспомнил, где нахожусь. Поза здесь своя, особенная — согнутые ноги и тянущаяся к рычагу трансмиссии правая рука. А тянуться приходится частенько. Во-первых, чтобы держать динамику в тонусе — под капотом все те же скромные 80 л.с. И до 1500 об/мин тяги кот наплакал. А во-вторых, классическая вазовская коробка всегда радовала четким механизмом переключения. Процесс смены передачи попросту доставляет удовольствие водителю. Каюсь, сначала я опасался езды в московском трафике. Но вскоре боязнь ушла — если не лениться с переключениями, держаться в потоке очень легко. А какой обзор! Ни один современный автомобиль с кучей электронных помощников не даст такой полноты информации, как высокая посадка, тонкие стойки, видимый капот и большие наружные зеркала.

Дверные карты полностью прикрывают металл. Выглядит неказисто, но рукоятка и подлокотник оказались удобными.
Дверные карты полностью прикрывают металл. Выглядит неказисто, но рукоятка и подлокотник оказались удобными.

Багажник по-прежнему отпирается рукояткой на боковой стенке за средней стойкой. Интересно, что мешало развернуть ручку на 180 градусов?
Багажник по-прежнему отпирается рукояткой на боковой стенке за средней стойкой. Интересно, что мешало развернуть ручку на 180 градусов?

Пробираться на задний ряд удобно, но места там мало — для двоих и то с натяжкой.
Пробираться на задний ряд удобно, но места там мало — для двоих и то с натяжкой.

Материалы по теме
ВАЗ-2121 Нива: от печали до радости

Но не в городе Нива раскрывается, а там, где кончаются дороги. Не откладывая в долгий ящик, отправляюсь в леса да поля. Очередная модернизация ходовой вывела энергоемкость на уровень «мастер». По ухабистому проселку можно смело лететь во весь опор, не боясь пробоев. При этом Lada не «козлит» на колдобинах, а именно проглатывает их. На тяжелом бездорожье она в своей стихии и всегда была надежной подругой. Хотя пара острых моментов все же были. Первый раз, когда на очередном буераке колеса вывесились по диагонали. Но, покрутив рулем и немного раскачавшись первой и задней передачей, из ловушки я выбрался. А вот второй момент был куда щекотливее, пошатнув звание «надежной». Дело было на полевой дороге, сильно изрезанной тракторными колеями. Вскоре довольно твердый грунт сменился мягким и дорога превратилась в весеннее месиво. Потеряв ход, я встал. Неужели застрял? Вот чем мне всегда нравился вазовский внедорожник — даже если застрял, всегда есть шанс выбраться самостоятельно. Так и случилось. Раскачавшись взад-вперед с заблокированным «центром», я выбрался из ловушки. Дальше шел ходом, ибо бездорожье на Ниве лучше всего штурмовать именно так. На первом же сухом островке развернулся и поехал обратно.

Штурм бездорожья закончился слетевшим ремнем генератора. Хорошо, что он не порвался. В ближайшем сервисе ремень вернули обратно и отрегулировали его натяжение.
Штурм бездорожья закончился слетевшим ремнем генератора. Хорошо, что он не порвался. В ближайшем сервисе ремень вернули обратно и отрегулировали его натяжение.

Материалы по теме
Нива, Патриот, Крета или Каптюр? Холодные игры 4х4

После очередной смачной пробуксовки на приборной панели зажглась пиктограмма с красным аккумулятором. Неужели ремень генератора оборвало? Выбравшись на твердую дорогу, заглушил мотор и открыл капот. Ремень не порвался, но слетел! Вот тебе раз. Он вообще был натянут? Слава богу, совсем рядом был придорожный сервис, где за 400 рублей мне надели ремень обратно и отрегулировали его натяжение.

Вот так, уже на 2000 км случилась первая поломка. Пусть и маленькая. Пусть и не поломка вовсе. Что ж, вместе со старым рулем и подрулевыми переключателями осталось и качество сборки. И все же, несмотря на устаревшую конструкцию и огрехи сборки, у Нивы есть и всегда будет свой характер и шарм. Равнодушным к этому автомобилю остаться нельзя. Его можно только любить или ненавидеть. Я определенно принадлежу к первой группе. И выстроившаяся очередь из моих коллег, желающих покататься, говорит о том, что я такой не один. В ближайшее время мы по-настоящему отметим юбилей легенды, на который позовем всех ее родственников.

Lada 4x4: есть ли жизнь после сорока?
Lada 4x4: есть ли жизнь после сорока?
Фото: «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA 4x4 (5)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость, большой багажник, ремонтопригодность и еще много достойных качеств нивы

Недостатки:

слабый мотор (для пятидверки его хватает только когда она не нагружена), но очень ремонтопригодный. Для лично моей: передние ступичные подшипники (постоянно менять приходится, а в лесу их поменять очень сложно), резинки на амортизаторах (расходники, почти каждую поездку менять приходится, хоть ка...

Комментарий:

Пятидверная нива — хороший автомобиль. По поводу раскачки в статье: у меня она тоже присутствует, особенно когда едешь по стиральной доске, лежнёвке и при резком торможении, на трехдверке такого не наблюдалось.

Написать отзыв

Комментарии (1)

Вот же позорище, а? 
Решетка пластиковая, красивая, ручки черные, кондиционер вкорячили, а ключи до сих пор разные и из замка выходят «со стружкой» , руль от КАМаза, рычажков как в Боинге, кресла — мечта Прркруста.
Хочешь на бездорожье — слетит ремень и движка не хватит.
Хочешь нормальной сборки и зазоров — иди в пень.
Хочешь безопасности — да не смеши мои тапки.
И ржавчина....
Вопрос: если ничего с 2009 года, кроме косметики, не изменилось, за что такие деньги?
Проект же давным-давно окупился!
ПО-ЗО-РИ-ЩЕ!
И лучше уже не будет.
Будет Дастер-Нивастер.

Ответить#
-3