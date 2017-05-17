Давление в шинах: ваша норма

Каким должно быть давление в шинах автомобиля? Нуждается ли оно в корректировке и что будет, если изменить давление в ту или иную сторону?

Замена колеса

Разговор двух подруг:

— Алло, у меня колесо спустило!

— Совсем?

— Нет, только снизу…

Юмор из Сети

Закон есть закон

Начнем с банальностей. Давление должно быть таким, какое указал производитель автомобиля. А поскольку среднестатистический современный водитель подобной информацией обычно не владеет, специально для него «шпаргалку» с нужными циферками вешают на среднюю стойку кузова с водительской стороны или на крышку лючка бензобака.

Инструкция — давление в шинах Относительно редкое решение: «напоминалка» находится на крышке лючка бензобака.

Важный момент: мерить давление следует только на холодных шинах. Кстати, специально для педантов: холодные шины — это такие, на которых автомобиль пробыл без движения не менее 5 часов.

Инструкция — давление в шинах Эта «шпаргалка» приютилась на средней стойке кузова. Пример того, как в зависимости от размеров шин меняются рекомендации автопроизводителя касательно давления.

Поскольку автопроизводители допускают применение шин разных типоразмеров, то и давление при этом может требоваться разное. Кроме того, давление в передних и задних шинах имеет право как различаться, так и быть одинаковым.

Инструкция — давление в шинах А здесь разницы в рекомендациях нет: что спереди, что сзади — одинаково.

В чем опасность?

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Пониженное давление приводит к увеличению деформации шины , большему ее нагреву во время качения колеса, ускоренному износу крайних дорожек протектора. Возможно даже нарушение целостности каркаса. Расход топлива при этом возрастает. При попадании в яму на дороге вероятность повреждения как диска, так и шины выше.

Повышенное давление — это перенапряжение нитей корда, повышенный износ средней части протектора. Кроме того, при езде по плохой дороге удары, которые передаются на подвеску и кузов, станут ощутимее для седоков. При попадании в яму растет вероятность разрыва шины.

Неодинаковое на всех четырех колесах давление — страшнее всего! Автомобиль во время движения при этом неизбежно уводит в сторону колеса с более низким давлением — фактически начинается движение боком.

Как часто проверять?

Накачка колеса Камерные шины прошлого требовали еженедельной проверки, особенно до появления камер из бутилкаучуковой резины. Затем давление стали проверять реже, а в наше время, как правило, ограничиваются визуальным осмотром.

По-хорошему, проверять давление в шинах нужно хотя бы раз в месяц. А уж перед дальней дорогой — просто обязательно.

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Сезонные колебания

Давление воздуха в замкнутом объеме меняется приблизительно на 0,1 бара на каждые 10 градусов изменения температуры. Это позволяет, установив летние колеса в апреле, не переживать за давление в них до конца августа, когда температура воздуха начинает падать. Подкачав колеса в конце лета, можно уже дотянуть до сезонной смены. А вот установив зимнюю резину в октябре, с первыми заморозками следует проверить давление еще пару раз: когда температура опустится до минус десяти, пятнадцати и при переходе за минус двадцать. Зато с середины зимы и до момента смены колес на летние — опять период расслабления.

Электронные мозги

Все чаще за нас думает электроника. Сейчас на части серийных автомобилей устанавливают систему контроля давления в шинах. Причем некоторые просто считывают обороты колес через датчики АБС: ведь спущенное колесо вращается медленнее, поскольку его радиус меньше, чем у накачанных колес. А еще существуют датчики, оценивающие величину давления воздуха и по радиоканалу отправляющие информацию «мозгам» автомобиля. Такие устройства можно приобрести и отдельно: датчики — в колеса, а приемник — в салон автомобиля.

Кстати, многое зависит от дороги, по которой предстоит ехать.

Mazda 6 В инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к автомобилям, указано, что перед длительным движением по скоростным магистралям рекомендуется повысить давление на 0,2–0,3 бара. Советуем следовать этим рекомендациям на всех автомобилях: хуже не будет.

Перегруз

Перегруз обсуждать не хочется: это, согласитесь, не дело. Но, к сожалению, многие сознательно несколько раз в году перегружают автомобиль, не только забив под завязку салон и багажник, но и присоединив прицеп, который дополнительно нагружает задние колеса тягача. В таких случаях советуем поднять давление хотя бы в задних шинах на 0,2–0,3 бара. Шины будут вам только благодарны.

Контроль на ноль

Если сомневаетесь в точности своего манометра, то советуем для проверки сразу после выезда с шиномонтажа, где вам выставили заведомо нужное давление, померить его своим манометром (отдельным или в составе компрессора). Так вы определите, сильно ли «врет» ваш собственный манометр. На будущее, прямо на циферблате можно поставить метку верного значения.

Манометр Конечно, лучше иметь собственный, заведомо правильный манометр, но такая игрушка не из дешевых.

Игра на понижение

Если жуткий гололед застал вас на летней резине, допустим, на даче, и надо любыми силами проехать какое-то расстояние по абсолютно обледенелой дороге, то стоит сбавить давление в шинах приблизительно до величины 1,6 бара. Вредно для шин? Да. Но авария обойдется дороже. К тому же в такой ситуации большой скорости ждать не приходится, да и перегрев шин при околонулевой температуре скорее всего не случится.

Хочу быть Т-34!

Все знают, чем была обусловлена отменная проходимость советских танков? Правильно: широкими гусеницами, то есть низким давлением на грунт. Мы же, обладая обычным, не полноприводным автомобилем, тоже способны обеспечить ему схожую проходимость. Если колеса автомобиля проваливаются в песок, в снег или липкую грязь, то имеет смысл снизить давление в шинах. Причем не только ведущих, но и ведомых колес.

Infiniti По опыту знаем: выбраться из «гиблого места» зачастую можно, снизив давление до 1,2 бара.

В совсем уж критической ситуации, если вы знаете, что у вас достаточно узкий диск и относительно широкая покрышка (у такого колеса вероятность саморазбортировки ниже), можно снизить давление и до 1,0 бара.

езда по траве Забуксовали на мокрой траве? Попробуйте сбросить давление.

Снижение давления бывает полезно и в других случаях — например, для преодоления диагонального вывешивания. Если снизить давление в колесах, на которые опирается автомобиль, их высота уменьшится и появится шанс «зацепиться» вывешенными колесами. Разумеется, если машина уже легла на днище, то снижать давление поздно — это только помешает.

Болотоход Конкретный пример влияния давления на проходимость. В данном случае давление очень низкое, а пятно контакта колеса с покрытием гораздо больше, чем у обычного автомобиля.

В общем, давление в шинах, как и в сосудах, лучше держать в норме. При любых отклонениях есть свои негативные последствия. Расскажите, приходилось ли вам корректировать давление в шинах для улучшения проходимости?