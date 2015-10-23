Всё о сезонной смене шин

В середине осени многие автовладельцы озабочены сезонной сменой шин. На актуальные вопросы о нюансах выбора зимней резины и хранения летней отвечают специалисты компании Continental.

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Когда менять резину?

О том, что пора переобуться, вам напомнит термометр. Оптимальное время для замены летних шин на зимние — когда среднесуточная температура около +7 градусов. В это время возрастает вероятность ночных заморозков и гололедицы, а также резкого похолодания со снегом. В таких условиях летняя резиновая смесь работает почти на пределе своих сцепных свойств. Поэтому лучше переобуться заранее, чем рисковать потерять контроль над автомобилем.

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Чем отличаются «арктические» от шин «для мягкой зимы»?

Колеса для суровых условий, так называемые арктические, пользуются на всей территории России наибольшим спросом. Они отличаются, прежде всего, резиновой смесью с широким температурным диапазоном, которая способна сохранять цепкость и эластичность при сильном морозе. К этой же категории относятся все шипованные модели.

Покрышки для мягкой зимы сделаны из резиновой смеси с меньшим температурным диапазоном, эта резина заметно жестче «арктической» смеси. Зато такая плотная резина меньше истирается на чистом асфальте, а также обеспечивает лучшую динамику и управляемость. Поэтому спортивные зимние шины с высоким индексом скорости обычно рассчитаны именно на мягкую зиму.

Шипованные или нешипованные?

Нешипованные шины, они же фрикционные или «липучки», обычно пользуются спросом в регионах, где зимой преобладает мокрый либо сухой асфальт. Нередко их выбирают жители крупных городов, в которых дороги регулярно чистят от снега и льда. Эта резина лучше, чем шипованная, ведет себя на сухом твердом покрытии, а также в оттепель. Она не разрушает дорожное покрытие и потому не попадает под запреты в европейских странах, что важно для автопутешественников. А при температуре ниже —30 градусов она может поспорить в эффективности и с шипованными моделями, поскольку в таких условиях шипы с трудом прокалывают лед.

На дорогах, где преобладает твердый укатанный снег или лед, альтернативы шипованным шинам практически нет — это наиболее оптимальный и безопасный вариант. Современные шипованные модели стали бережнее относиться к асфальтовому покрытию, чем их недавние предшественники. Поэтому, даже если вы большую часть времени проводите в городе с чистыми дорогами, но регулярно выезжаете за город, шипы также будут предпочтительнее.

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Какой рисунок протектора «правильный»?

Несмотря на внешнее разнообразие рисунков протектора (симметричный или асимметричный, направленный либо ненаправленный, различные формы блоков и ламелей), в нем обязательно присутствуют характерные для зимних шин элементы. Это особого вида кромки, дающие хорошее сцепление со снегом и льдом, развитый негативный профиль — система каналов и канавок, обеспечивающая отвод воды из пятна контакта, взаимопроникающие элементы стенок ламелей и перемычки между блоками, делающие протектор жестче. Однако рисунок протектора сам по себе не гарантирует уверенного поведения шины зимой. Он работает вместе с резиновой смесью и шипами (при их наличии). Все эти элементы шины выступают как синергисты. Поэтому тип протектора не может быть единственным критерием выбора.

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Как убедиться в надежности шипов?

Существенной проблемой для автовладельцев стала потеря шипов во время эксплуатации шины. Новейшая технология Continental, использованная в модели IceContact 2, включает в себя шип, покрытый специальным адгезионным составом, который при вулканизации, подобно клею, плотно фиксирует шип в посадочном гнезде и предотвращает его потерю даже при экстремальных динамических нагрузках.

Какая глубина протектора является безопасной?

Если вы устанавливаете зимние шины, которые уже использовали в прошлых сезонах, убедитесь, что глубина протектора у них не менее 4 мм — это минимум, при котором на зимней дороге резина будет работать эффективно. Указанный в Техническом регламенте предел в 1,6 мм в действительности является небезопасным. Такая шина не справится с аквапланированием при оттепели и в слякоть, не сможет эффективно работать в глубоком снегу. Тормозные свойства у нее также сильно ограничены.

Как хранить летнюю резину?

Оптимальный вариант — обратиться в специализированную компанию по сезонному хранению колес. Если такой возможности нет, имейте в виду, что не следует держать летнюю резину в холодных и неотапливаемых помещениях — лучше всего она чувствует себя при температуре +10–25 градусов. Шины без дисков хранятся в вертикальном положении, примерно каждые два месяца их нужно немного проворачивать, чтобы избежать деформации. Не следует класть их в стопку или подвешивать. Но для колес в сборе на дисках рекомендации противоположные — хранить их надо в стопке или подвешенными за диск, при этом давление следует наполовину снизить. Специальные очистители-кондиционеры для шин помогут уберечь резину от растрескивания и рассыхания. Но избегайте агрессивных жидкостей: растворителей, масел, горючего.