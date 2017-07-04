Skoda Octavia против конкурентов из Audi и Kia: кольцо для троих

Александр Сотников, мастер спорта, многократный чемпион России, директор гонок СМП РСКГ, не слишком-то многословен, но категоричен:
— Ребята, а вы не ошиблись адресом? Я проехал на Октавии всего три круга. Эта машина на гоночном треке совсем чужая!
Интересный поворот. А ведь в городе и на магистрали Octavia произвела совсем иное впечатление: 180‑сильный турбомотор внушал уверенность в том, что у меня в руках почти хот-хэтч! И поскольку речь идет совсем не о такси-версии, пришла мысль махнуть на «Смоленское кольцо».
Настоящим сюрпризом (не скажу, что приятным) стала цена Октавии — 2 256 900 рублей. Более дорогой Шкоды в моих руках еще не было. Cee’d GT на этом фоне кажется супервыгодной покупкой — 1 314 900 рублей. А соплатформенный Шкоде 150‑сильный Audi A3 Sedan 1.4 TFSI?
Звоню в пресс-парк.
— Да, у нас есть такая «трешка». Со всеми опциями стоит 2 742 000 рублей.
Колечки-то бриллиантовые! Интересно, как Skoda проявит себя на фоне богатого родственника и более мощного Kia?
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На скоростном кольце А3 со 150-сильным мотором отстает от более мощных соперников совсем немного. И насколько же приятно «трешка» управляется!
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На треке cee’d GT оказался самым быстрым, но едет он не так ярко, как А3.
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На «Смоленском кольце» Octavia показала достойный результат. Но не доставила столько радости, как А3: она тяжелее, крены кузова больше.
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Audi A3 Sedan
Все А3 первых двух поколений были хэтчбеками. Седан дебютировал только в 2013 году, вслед за «трешкой»-хэтчбеком нового поколения. С базовым мотором совмещается исключительно передний привод, в то время как двухлитровую машину можно получить с трансмиссией 4×4.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.4 (150 л.с.) — от 1 639 000 руб.
2.0 (190 л.с.) — от 1 840 000 руб.
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Kia cee’d GT
Первый в истории корейской марки «горячий хэтчбек» представили в 2015 году. Трехдверная модификация предлагается под именем pro_cee’d GT. Обе выпускаются исключительно с механической коробкой передач.
ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый:
1.6 T-GDI (204 л.с.) — от 1 314 900 руб.
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Skoda Octavia
Машина третьего поколения дебютировала в 2013 году, а нынешней весной в продажу поступила обновленная версия, главное отличие которой — «четырехглазая» головная оптика.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.6 (110 л.с.) — от 940 000 руб.
1.4 (150 л.с.) — от 998 000 руб.
1.8 (180 л.с.) — от 1 236 000 руб.
2.0 (230 л.с.) — от 2 276 000 руб.
Примерка
Из всех машин наибольший интерес вызывает, конечно, Octavia. Прыгнув за руль, сразу замечаю новую мультимедиасистему с 9,2‑дюймовым экраном. Красочность картинки, быстродействие, удобство пользования — всё лучше, чем у соперников.
Обзорность благодаря высокой посадке и крупным зеркалам — прекрасная.
Подкупает и внимание к мелочам. Так, бардачок и дверные кармашки — с ворсовым покрытием: вещи в них не гремят. Под передним сиденьем есть ниша для хранения световозвращающих жилетов, а на ветровом стекле — очень удобный держатель для парковочных талонов и прочих корочек.
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Приборы просты и незатейливы, но в плане подачи информации безупречны.
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Система Audi Drive Select позволяет в считаные секунды менять характер автомобиля.
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Качество отделки и эргономика вызывают уважение. А вот в оснащенности Audi уступает Шкоде — неслыханное дело. Впрочем, если повозиться со списком опций... Сопла дефлекторов системы микроклимата — произведение искусства.
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Графика мультимедиа по нынешним меркам уже слабовата. Особенно если вспомнить про премиальность «трешки».
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Управление информационно-развлекательной системой, как водится у Audi, возложено на шайбу-селектор. В пользовании она безукоризненна.
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Электромеханический «ручник» в тестовой троице есть только в Audi.
На фоне Октавии меркнет даже Audi A3 со своей шикарной отделкой интерьера. Но «трешка» уступает в оснащенности: ни кнопочного пуска двигателя, ни системы удержания в полосе движения. Нет даже круиз-контроля. Эффектно выезжающий из недр центральной консоли экран невелик и транслирует не столь четкое изображение. А насколько Audi теснее! Особенно мал запас по высоте в заднем ряду. Отчасти это обусловлено панорамной крышей, укравшей пару сантиметров пространства.
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Это стандартный дизайн панели приборов.
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А это — спортивный, с цифровым спидометром, шкалами крутящего момента и давления наддува.
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Экран на центральной консоли Сида — размером с сигаретную пачку, если не меньше. Разглядеть что-либо сложно.
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Интерьер Сида уже устарел, однако красная отстрочка добавляет ему настроения.
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Кнопка GT меняет конфигурацию приборов.
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Монохромный информационный дисплей — словно родом из 1990‑х.
Сильная сторона «трешки» — эргономика и спортивные кресла из пакета S line. Жестковатые, с идеальным профилем, образцовой боковой поддержкой и многочисленными регулировками, включая выдвижной подколенный валик. Роскошная «мебель»!
Сиденья Recaro в Kia тоже спортивного покроя. Но до кресел Audi недотягивают. Во‑первых, не рады людям плотного телосложения. Во‑вторых, предлагают меньше регулировок. Наконец, им просто не хватает интеллигентности. Это я к тому, что поясничный упор передвигается с такой скоростью и нахрапом, что того и гляди пересчитает позвонки. Мягче надо быть с людьми, мягче.
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Просторный, эргономичный, богато укомплектованный — таков салон Октавии.
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Серые ободки на шкалах и радиальная оцифровка — не лучшее решение.
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Прорезь для мобильного телефона оказалась маленькой для смартфона с пятидюймовым экраном.
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Флагманская мультимедиасистема Columbus (за нее необходимо доплатить 88 300 рублей) имеет экран диагональю 9,2 дюйма. Качество картинки и быстродействие — вне конкуренции.
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Кнопкой Mode задействуется система Driving Mode Selection, которая, так же как и система Audi Drive Select у Audi, меняет ездовой характер.
Да и в остальном салон Kia понравился меньше, хотя своим подрезанным по нижней хорде рулем и контрастной отстрочкой он старается выглядеть дороже, чем есть. Кого-то, может, и зацепит, но я не поддаюсь таким чарам. Они тут же разбиваются о миниатюрный, с сигаретную пачку, экран мультимедиа. И обзорность не понравилась: мешают треугольники передних стоек, а миниатюрные боковые зеркала не придают уверенности.
Сзади просторно (хотя до уровня Октавии как до Луны), но пассажирам не хватает верхних дефлекторов и розеток, как у конкурентов. А еще в Kia люфтят и похрустывают дверные ручки. В общем, недостает интерьеру Сида монолитности, коей подкупают салоны Октавии и А3.