Skoda Octavia против конкурентов из Audi и Kia: кольцо для троих

Оцениваем способности модернизированной Октавии, а также седана Audi A3 и хэтчбека Kia cee’d GT на обычной и на гоночной трассах.

«Смоленское кольцо» Александр Сотников знает как свои пять пальцев. Он выступал здесь во многих гоночных сериях, а теперь руководит гонками РСКГ.

Александр Сотников, мастер спорта, многократный чемпион России, директор гонок СМП РСКГ, не слишком-то многословен, ­но категоричен:

— Ребята, а вы не ошиблись адресом? Я проехал на Октавии всего три круга. Эта машина на гоночном треке совсем чужая!

Интересный поворот. А ведь в городе и на магистрали Octavia произвела совсем иное впечатление: 180‑сильный турбомотор внушал уверенность в том, что у меня в руках почти хот-хэтч! И поскольку речь идет совсем не о такси-версии, пришла мысль махнуть на «Смоленское кольцо».

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Компанию подобрали, как мне виделось, правильную. Хотя выбирать особо не из чего. VW Golf GTI заметно мощнее (230 л.с.) — не годится. Ford Focus ST у нас больше не продается. Опели и Сеаты ушли с российского рынка. Остается только Kia cee’d GT. Разрыв по мощности (204 л.с.) не критический, а в крутящем моменте преимущества у «корейца» и вовсе нет: 265 Н·м против 280 Н·м.

Настоящим сюрпризом (не скажу, что приятным) стала цена Октавии — 2 256 900 рублей. Более дорогой Шкоды в моих руках еще не было. Cee’d GT на этом фоне кажется супервыгодной покупкой — 1 314 900 рублей. А соплатформенный Шкоде 150‑сильный Audi A3 Sedan 1.4 TFSI?

Звоню в пресс-парк.

— Да, у нас есть такая «трешка». Со всеми опциями стоит 2 742 000 рублей.

Колечки-то бриллиантовые! Интересно, как Skoda проявит себя на фоне богатого ­родственника и более мощного Kia?

На скоростном кольце А3 со 150-сильным мотором отстает от более мощных соперников совсем немного. И насколько же приятно «трешка» управляется! На треке cee’d GT оказался самым быстрым, но едет он не так ярко, как А3. На «Смоленском кольце» Octavia показала достойный результат. Но не доставила столько радости, как А3: она тяжелее, крены кузова больше. Audi A3 Sedan Все А3 первых двух поколений были хэтчбеками. Седан дебютировал только в 2013 году, вслед за «трешкой»-хэтчбеком нового поколения. С базовым мотором совмещается исключительно передний привод, в то время как двухлитровую машину можно получить с трансмиссией 4×4. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.4 (150 л.с.) — от 1 639 000 руб. 2.0 (190 л.с.) — от 1 840 000 руб. Kia cee’d GT Первый в истории корейской марки «горячий хэтчбек» представили в 2015 году. Трехдверная модификация предлагается под именем pro_cee’d GT. Обе выпускаются исключительно с механической коробкой передач. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1.6 T-GDI (204 л.с.) — от 1 314 900 руб. Skoda Octavia Машина третьего поколения дебютировала в 2013 году, а нынешней весной в продажу поступила обновленная версия, главное отличие которой — «четырехглазая» головная оптика. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (110 л.с.) — от 940 000 руб. 1.4 (150 л.с.) — от 998 000 руб. 1.8 (180 л.с.) — от 1 236 000 руб. 2.0 (230 л.с.) — от 2 276 000 руб.

Примерка

Из всех машин наибольший интерес вызывает, конечно, Octavia. Прыгнув за руль, сразу замечаю новую мультимедиасистему с 9,2‑дюймовым экраном. Красочность картинки, быстродействие, удобство пользования — всё лучше, чем у соперников.

Обзорность благодаря высокой посадке и крупным зеркалам — прекрасная.

Подкупает и внимание к мелочам. Так, бардачок и дверные кармашки — с ворсовым покрытием: вещи в них не гремят. Под передним сиденьем есть ниша для хранения световозвращающих жилетов, а на ветровом стекле — очень удобный держатель для парковочных талонов и прочих корочек.

Приборы просты и незатейливы, но в плане подачи информации безупречны. Система Audi Drive Select позволяет в считаные секунды менять характер автомобиля. Качество отделки и эргономика вызывают уважение. А вот в оснащенности Audi уступает Шкоде — неслыханное дело. Впрочем, если повозиться со списком опций... Сопла дефлекторов системы микроклимата — произведение искусства. Графика мультимедиа по нынешним меркам уже слабовата. Особенно если вспомнить про премиальность «трешки». Управление информационно-развлекательной системой, как водится у Audi, возложено на шайбу-селектор. В пользовании она безукоризненна. Электромеханический «ручник» в тестовой троице есть только в Audi.

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В Октавии ощущаешь себя как в автомобиле классом выше. И дело не только в качественной отделке, но и в удивительном просторе. Особенно много места сзади — усядутся Гулливер, Голиаф и Сабонис в придачу. Нет более просторной машины сопоставимых габаритов! И сервис для сидящих сзади на уровне: трехступенчатый обогрев сидений, верхние дефлекторы обдува, два USB-разъема и даже 220‑вольтовая розетка.

На фоне Октавии меркнет даже Audi A3 со своей шикарной отделкой интерьера. Но «трешка» уступает в оснащенности: ни кнопочного пуска двигателя, ни системы удержания в полосе движения. Нет даже круиз-контроля. Эффектно выезжающий из недр центральной консоли экран невелик и транслирует не столь четкое изображение. А насколько Audi теснее! Особенно мал запас по высоте в заднем ряду. Отчасти это обусловлено панорамной крышей, укравшей пару сантиметров пространства.

Это стандартный дизайн панели приборов. А это — спортивный, с цифровым спидометром, шкалами крутящего момента и давления наддува. Экран на центральной консоли Сида — размером с сигаретную пачку, если не меньше. Разглядеть что-либо сложно. Интерьер Сида уже устарел, однако красная отстрочка добавляет ему настроения. Кнопка GT меняет конфигурацию приборов. Монохромный информационный дисплей — словно родом из 1990‑х.

Сильная сторона «трешки» — эргономика и спортивные кресла из пакета S line. Жестковатые, с идеальным профилем, образцовой боковой поддержкой и многочисленными регулировками, включая выдвижной подколенный валик. Роскошная «мебель»!

Сиденья Recaro в Kia тоже спортивного покроя. Но до кресел Audi недотягивают. Во‑первых, не рады людям плотного тело­сложения. Во‑вторых, предлагают меньше регулировок. Наконец, им просто не хватает интеллигентности. Это я к тому, что поясничный упор передвигается с такой скоростью и нахрапом, что того и гляди пересчитает позвонки. Мягче надо быть с людьми, мягче.

Просторный, эргономичный, богато укомплектованный — таков салон Октавии. Серые ободки на шкалах и радиальная оцифровка — не лучшее решение. Прорезь для мобильного телефона оказалась маленькой для смартфона с пятидюймовым экраном. Флагманская мультимедиасистема Columbus (за нее необходимо доплатить 88 300 рублей) имеет экран диагональю 9,2 дюйма. Качество картинки и быстродействие — вне конкуренции. Кнопкой Mode задействуется система Driving Mode Selection, которая, так же как и система Audi Drive Select у Audi, меняет ездовой характер.



Да и в остальном салон Kia понравился меньше, хотя своим подрезанным по нижней хорде рулем и контрастной отстрочкой он старается выглядеть дороже, чем есть. Кого-то, может, и зацепит, но я не поддаюсь таким чарам. Они тут же разбиваются о миниатюрный, с сигаретную пачку, экран мультимедиа. И обзорность не понравилась: мешают треугольники передних стоек, а миниатюрные боковые зеркала не придают уверенности.

Сзади просторно (хотя до уровня Октавии как до Луны), но пассажирам не хватает верхних дефлекторов и розеток, как у конкурентов. А еще в Kia люфтят и похрустывают дверные ручки. В общем, недостает интерьеру Сида монолитности, коей подкупают салоны Октавии и А3.