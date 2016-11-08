«Эрэска» одинаково хороша как в качестве трековой «зажигалки», так и в роли семейного автомобиля на каждый день. Базовые колеса — 17‑дюймовые. За доплату предлагают на дюйм и даже на два больше.

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Обычно я не спорю с таксистами, норовящими блеснуть познаниями на автомобильную тему. Но подвозивший меня на новой Элантре водитель так самозабвенно полоскал Solaris второго поколения, на котором даже не ездил, что я не выдержал. Пытался ему объяснить, что у Соляриса задняя балка — от Элантры, тот же самый мотор и та же трансмиссия, потому и едут машины похоже.

Тщетно.

— Solaris — это эконом-класс, а Elantra — седан комфорт-класса. У них в принципе не может быть одинаковой задней балки. Как они могут ехать похоже? Бред!

Засим собеседник подытожил разговор непечатными репликами типа «Elantra — прелесть, Solaris — отстой». Я перевел разговор на другую тему, и скоро мы замолчали. Он так и укатил — уверенный в своей правоте. И наверняка продолжит разделять автомобили по классам, как места в самолете. Но знаете что? Если бы однажды этот таксист проехал на универсале Skoda Octavia Scout и на «зажигалке» Octavia RS, его жизнь не осталась бы прежней. Эти автомобили ярко доказывают, что даже при тотальной унификации последнее слово всё равно за настройками. Для того чтобы машины ехали совершенно по-разному, они совсем не обязательно должны всерьез различаться конструктивно.

Карусель-карусель

Автомобильный кластер Driving Camp Pachfurth неподалеку от Вены — настоящий парк развлечений для «петролхедов». Здесь есть всё: профессиональный картодром, трасса для мини-багги, техничное асфальтовое кольцо, внедорожный трек и даже аквазона, позволяющая «дать угла» на базальте. Но для начала кое-что проясним.

Поскольку RS и Scout — лишь модификации Октавии, при рестайлинге они получили ровно то же, что досталось простым лифтбекам и универсалам: «свежий взгляд от Йозефа Кабана», измененные задние фонари, обновленные бамперы, удлинившие машину на несколько миллиметров. А еще — несколько свежих штрихов в салоне. Я про 9,2‑дюймовый тачскрин системы Columbus, декоративную подсветку и опционный обогрев руля. Наконец, можно заказать электронно-управляемые аморти­заторы.

Интерьеры двух версий отличаются друг от друга акцентами. У RS это приплюснутый руль, красная отстрочка и прекрасные кресла с интегрированным подголовником. Мультимедийная система Colubmus — опция за 66 100 рублей. Красный цвет в оформлении приборов — признак «эрэски». Тахометр подсказывает, что это дизельная европейская версия.

Базовые «ковши» с интегрированным подголовником прекрасны. По пути в Driving Camp я проехал больше сотни километров за рулем дизельной Октавии RS и могу заверить: в гражданских режимах они ненавязчивые, не жесткие и нигде не жмут.

«Дизельный RS» — не оговорка. В Старом Свете Октавии с многообещающим шильдиком может достаться 180‑сильный 2,0-литровый дизель, разгоняющий якобы спортивную машину до сотни за 8 секунд. Такой вот странный Rennsport.

Сиденья Скаута с широко расставленными валиками боковой поддержки хороши, но активной езды они не приветствуют. За доплату — электропривод и даже функция памяти. Внедорожный режим Скаута отрубит ESP и задействует помощь при спуске. А парктроники при езде по рельефной местности лучше отключить: они нередко бьют ложную тревогу. Клавишей VRS Mode активируют нужный ездовой режим. В преднастройке Individual можно поиграться — например, выбрать «расслабленный» руль и жесткую подвеску. Или наоборот. Российский Scout — это безальтернативный 6-ступенчатый робот DSG.

Российская Octavia RS — это хорошо знакомый безальтернативный турбомотор 2.0 TSI, развивающий 230 сил (до рестайлинга было 220 л.с.) и 350 Н∙м. Сочетать его можно либо с механикой, либо с «мокрым» роботом DSG. В обеих коробках по шесть ступеней. Но первое, что я хочу сказать после серии кругов по гоночному треку за рулем бензиновой «эрэски», - «ковши» всё еще хороши! Будучи ненавязчивыми на обычных дорогах, сиденья отлично удерживают меня, пока я пытаюсь не отставать от коварного инструктора, который с каждым кругом валит всё быстрее.

Без гоночного трека прелесть Октавии RS до конца не понять. Даже если речь о бензиновой версии, набирающей сотню за 6,7 секунды. Безусловно, «эрэска» — приятный и быстрый автомобиль, однако за 2,2 млн рублей можно взять Infiniti Q50, Jaguar XE или, если уж не хочется изменять концерну VW, седан Audi A4. Каждый из них окажется приятнее в повседневных поездках. Но эта светлая мысль приходит, когда уже выбрался из-за руля. А когда мчишь на «эрэске» по треку, улыбаешься как дурачок и думаешь лишь о бесконечной ленте трассы перед глазами.

Благодаря перенастроенному шасси Octavia RS на 29 мм ниже обычных Октавий. За доплату можно заказать электронно-управляемые амортизаторы.

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Легкая недостаточная поворачиваемость, убедительная тяга с самых низов, фантастический отклик на акселератор и выразительная «отрыжка» при переключении на повышенные передачи — из множества мелочей Octavia RS, словно пазл, собирает образ идеального автомобиля для трека. Тормоза хороши как по первому прихвату, так и по эффективности замедления, манипуляций робота DSG просто не замечаешь. А мысль о том, что эта же машина может без проблем вместить пятерых, причем вместе с чемоданами, взрывает мозг. Именно поэтому Octavia RS пользовалась устойчивым спросом до рестайлинга и будет пользоваться после.

Жаль, не могу сказать того же о Скауте.

Угол атаки

Вдохните поглубже и постарайтесь это осмыслить: за универсал Octavia Scout у нас просят минимум 1 962 000 рублей. Допускаю, что это адекватная цена для полноприводной машины с бодрым турбомотором 1.8 TSI (180 л.с.) и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, которая набирает сотню на «десятку» быстрее недоступной нам дизельной «эрэски». Но дело в том, что чехи объявили цены на кроссовер Kodiaq — и на его фоне шансы приподнятого на 17 мм универсала стремятся к нулю. «Коди» стóит 1 999 000 рублей и уже в базе оснащен всем необходимым, так что разговоры о лучшем оснащении Скаута беспочвенны.

Ход подвески невелик, но благодаря электронной имитации блокировки дифференциала Scout выбирается из подобных ситуаций без труда. В таких условиях понимаешь, что пластиковые накладки по периметру — больше чем просто декор. Электронный помощник будет поддерживать на спуске ту скорость, на которой отпустишь педаль. Главное — не пытаться ему «помочь», слегка притормаживая: будет только хуже.

А ведь сам по себе Scout хорош! На полигоне я мучил его и диагональным вывешиванием, и крутыми подъемами, и устрашающими гравийными 40-процентными спусками, на которые никогда не сунулся бы без благословения местных инструкторов. Ход подвески невелик, но электронная блокировка дифференциала работает замечательно. А что до спусков…

Порой было очень страшно, наблюдая одно лишь небо, отпускать педали и полностью полагаться на электронного ассистента. Но после несколько таких «ныряний в пропасть» доверие к вспомогательным системам возросло. На бездорожье Scout превзошел мои ожидания.

За воротами полигона Scout оказался просто неплохой машиной — комфортной в любых режимах адаптивного шасси и весьма пресной по части управляемости, если сравнивать с Октавией RS. Уже не легковушка, еще не кроссовер, но — по цене Кадьяка… В чем смысл?

Дорожный просвет Скаута — 171 мм. Всего-то на 17 мм больше, чем у обычного универсала.

Во время перелета домой я силился вспомнить: посчастливилось ли мне хоть раз встретить в России Scout третьего поколения? Нет! Думаю, чехи могли с чистой совестью сэкономить на сертификации, уведя Scout с российского рынка. При живом Кадьяке подобное жертвоприношение вряд ли кого-то расстроит. Особенно если за счет сэкономленных средств удалось бы хоть немного снизить цену на восхитительную и практически уникальную в своем роде Октавию RS.

Skoda Octavia RS Skoda Octavia Scout Длина / ширина / высота / база 4689 / 1814 / 1448 / 2680 мм 4687 / 1814 / 1531 / 2680 мм Объем багажника (VDA) 590 / 1580 л 610 / 1740 л Снаряженная / полная масса 1420 (1440)* / 1887 (1907) кг 1522 / 2092 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 169 кВт/230 л.с. при 4000–6200 об/мин; 350 Н·м при 1500–4600 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1798 см³; 132 кВт/180 л.с. при 4500–6200 об/мин; 280 Н·м при 1350–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,7 (6,8) с 7,8 с Максимальная скорость 250 (249) км/ч 216 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95, АИ-98/50 л АИ-95, АИ-98/68 л Расход топлива: смешанный цикл 6,5 (6,6) л / 100 км 6,9 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М6 (Р6) полный привод; Р6

*В таблице в скобках указаны данные для версий Октавии RS с роботом

Skoda Octavia RS Пожалуй, единственный автомобиль в этом бюджете, который одинаково хорошо подходит и для повседневной жизни, и для трек-дней Если отбросить драйверские амбиции, бюджет вполне позволяет присмотреться к машинам премиум-брендов Skoda Octavia Scout Неплох на дорогах и неожиданно убедителен за их пределами Полноценный кроссовер Skoda Kodiaq со схожим уровнем оснащения всего на 30 000 рублей дороже





Фото: Skoda